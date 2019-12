Marco Carta al GF Vip: “Mi hanno cercato, ho le prove” – VIDEO

La possibilità di Marco Carta di partecipare al Grande Fratello Vip, il cantante pubblica gli screenshot: “Mi hanno cercato, ho le prove”.

Prosegue la polemica a distanza tra Alfonso Signorini e Marco Carta, legata all’eventuale partecipazione del cantante al Grande Fratello Vip. “Mai cercato”, ha dichiarato ieri il direttore del settimanale ‘Chi’. Ma il cantante ha voluto sottolineare di avere ragione nelle sue affermazioni e ha pubblicato su Instagram un messaggio whatsapp inviatogli da un’autrice del Grande Fratello Vip.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il messaggio non lascia dubbi: “Ti stavo cercando perché volevo proporti un incontro con i nostri autori”. Marco Carta pubblica lo screenshot della chat e quindi domanda: “Dire che mi hanno cercato per partecipare al Grande Fratello Vip non fa di me una persona migliore, quindi perché dirlo?”.