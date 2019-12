Grande Fratello, Alfonso Signorini smentisce Marco Carta: “Mai invitato” – VIDEO

Ospite di Piero Chiambretti, Alfonso Signorni ha annunciato 3 nuovi partecipanti al Grande Fratello Vip, poi ha smentito le parole di Marco Carta.

Durante l’ultima puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne‘, Alfonso Signorini ha parlato della prossima ed imminente edizione del ‘Grande Fratello Vip‘, la prima interamente diretta dal direttore di ‘Chi‘. Cogliendo l’occasione di un palcoscenico così importante, il conduttore ha annunciato la partecipazione di altri tre personaggi di spicco: Adriana Volpe, Andrea Denver e Antonella Elia.

Il conduttore gli ha chiesto allora di parlare delle dichiarazioni di Marco Carta. Il cantante era stato inserito nel parterre di protagonisti da alcune indiscrezioni, ma in un’intervista concessa al settimanale ‘Nuovo’ ha dichiarato che non prenderà parte al reality. Quindi ha aggiunto: “Mi è stato chiesto più e più volte e anche quest’anno. Ma io ho sempre rifiutato”. Signorini ha voluto allora dare la sua versione dei fatti: “Marco Carta ha detto che ha rifiutato la proposta di entrare nella casa del Grande Fratello Vip quest’anno, ma veramente noi non glielo abbiamo mai chiesto”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI