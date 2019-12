Un giovane perde la vita in circostanze sfortunatissime, dopo un incidente assurdo. La dinamica avviene nel giro di pochi minuti.

Riesce a scampare ad un incidente ma muore investito subito dopo. È quanto di assurdo capitato ad un uomo di 35 anni residente ad Eraclea, comune veneto situato in provincia di Venezia. L’uomo era uscito di strada dopo avere perso il controllo della propria Fiat Punto. Il veicolo si è schiantato contro ad un albero e la parte anteriore della vettura è andata distrutta. Poco dopo è arrivato un camion il cui autista ha notato quanto accaduto. Subito quest’ultimo si è fermato per prestare soccorso e provare in qualche modo a fornire un primo aiuto. Dopo avere immediatamente avvertito il personale medico del Suem 118 ed i Vigili del Fuoco, il conducente del mezzo pesante è andato a sincerarsi delle condizioni della vittima di questo incidente.

LEGGI ANCHE –> Lapo Elkann incidente | “In coma e sottoposto a varie operazioni”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Incidente assurdo, il camionista che aveva prestato soccorso investe l’altra persona inavvertitamente

L’auto ha riportato grossi danni, ma lui stava bene. Allora l’autista del camion è ripartito. Purtroppo però non si è accorto che proprio la persona che aveva appena lasciato era sulla sua traiettoria, e così l’ha investita, uccidendola sul colpo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il camion era un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti. La vittima era riuscita ad uscire da sola dalla proprio auto distrutta nel sinistro. Poi la tragedia. Qualche giorno fa era avvenuto un altro dramma che aveva coinvolto un’altra vettura ed un camion. A morire un 21enne, sempre nei pressi di Venezia..

LEGGI ANCHE –> Incidente stradale | Claudio suona poi viaggia per rincasare | la tragedia