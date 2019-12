Lapo Elkann incidente | “In coma e sottoposto a varie operazioni”

Trapela solo ora la notizia Lapo Elkann incidente grave. Il fatto sarebbe accaduto poco prima della metà di dicembre all’estero. Le sue condizioni.

Lapo Elkann incidente, la notizia circola veloce in queste ore. Il rampollo di casa Agnelli, ormai non più il giovane a volte scapestrato protagonista di alcune controverse vicissitudini, avrebbe avuto un incidente d’auto in Israele. A diffondere la notizia è ‘Il Corriere della Sera’, che riporta come il 42enne piemontese sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni, al punto da entrare anche in coma.

L’incidente a Lapo Elkann lo avrebbe portato in particolare ad essere ricoverato all’Assuta Hospital a Tel Aviv. Qui i medici avrebbero compiuto degli interventi chirurgici per ridurre le fratture emerse ed altri traumi. Poi avrebbe fatto seguito un trasferimento in una clinica in Svizzera. Questo incidente sembra sia accaduto all’incirca dieci giorni fa, ma la notizia sta diventando di dominio pubblico soltanto adesso. Attualmente Lapo sarebbe cosciente, infatti in una videochiamata avvenuta giovedì 19 dicembre di mattina, in filo diretto con Il Corriere della Sera, ha confermato di essere già sulla strada per un recupero.

Lapo Elkann incidente, le sue parole dall’ospedale

Visualizza questo post su Instagram #lapoelkann #indomitable #independent #italianboy 🇮🇹💙 Un post condiviso da Dedicated to Lapo Elkann (@dear_lapo) in data: 3 Set 2019 alle ore 2:06 PDT

L’importante è che lui stia bene. “Voglio ringraziare Dio prima di tutto. Ed anche i medici che mi hanno curato in Israele e quelli che ora si stanno prendendo cura di me un pò più vicino a casa. Prego per i ragazzi giovani che, accanto a me in un letto d’ospedale, ho visto morire. Sono stato in un reparto di emergenza, dove non sempre chi entra riesce a tornare a casa vivo. Ho avuto degli amici che mi sono stati vicini, così come la mia famiglia. Sono convinto che Dio mi abbia dato una seconda possibilità. Ora intendo dedicare il tempo, il mio cuore e le mie possibilità economiche a fare del bene. Mi occuperò della mia Onlus, e non sarà un capriccio da bambino ricco e viziato”.

