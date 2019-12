Floriana Messina, chi è l’ex gieffina: cosa fa, curiosità, Instagram

Chi è Floriana Messina, l’ex gieffina che ha partecipato all’edizione 12 del reality show: cosa fa nella vita, curiosità e privato, Instagram.

Floriana Messina, aspetto procace e fare da ammaliatrice, partecipò alla 12esima edizione del Grande Fratello: da allora molte cose nella sua vita sono cambiate. La giovane donna classe 1989 ha un fratello, Antonello, che fa il dentista ed è “un santo a sopportare il mio caratteraccio: è una corazza che nasconde la mia rabbia e la mia fragilità”, raccontò lei presentandosi. Sempre l’ex gieffina ha confidato: “Per 3 anni ho intrattenuto due relazioni contemporaneamente”.

Dal Grande Fratello alla nuova vita di Floriana Messina

Dalla partecipazione al Grande Fratello, molte cose sono cambiate: ora Floriana Messina è molto seguita su Instagram, con quasi 400mila follower. Ha fatto inoltre abbondante ricorso alla chirurgia estetica. Attualmente, è una opinionista in tv, per Goldtv e in alcuni programmi della Campania. Talvolta la rivediamo anche ospite dei salotti televisivi di Barbara D’Urso. A novembre 2018, è stata fermata dalla polizia in un parco pubblico, venendo segnalata mentre girava un filmato per la seguitissima trasmissione di Canale 5.

Intervistata dal settimanale ‘Chi’, l’ex concorrente del Grande Fratello ha confessato la sua passione per la squadra partenopea, della quale è madrina allo stadio: “Tifo da sempre Napoli”. Poi ha raccontato: “Ci provano con me calciatori del Manchester City, del Bayern Monaco, incredibile”. Addirittura Floriana Messina fa anche qualche nome: “La partenza è il classico invito a cena o il “kiss”. La lista è lunga”.