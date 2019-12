Matteo Salvini rischia nuovo processo: “Cosa vota il M5S?”

L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini rischia nuovo processo per la vicenda della nave Gregoretti e chiede: “Cosa vota il M5S?”.

Nuove grane per l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, indagato dal Tribunale dei Ministri per il caso della nave Diciotti. Nei mesi scorsi, il leader della Lega si era ‘salvato’ grazie al voto del Senato. Ora il noto politico si trova al centro di una nuova inchiesta che riguarda la vicenda della Nave Gregoretti per cui il Tribunale dei Ministri ha chiesto al Parlamento l’autorizzazione a procedere.

Matteo Salvini interviene sulla vicenda della nave Gregoretti

A luglio scorso 131 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Gregoretti furono trattenuti a lungo a bordo della nave militare. Matteo Salvini è accusato di sequestro di persona ed egli stesso ha annunciato la nuova inchiesta nei suoi confronti: “Rischio fino a 15 anni di carcere. Ritengo che sia una vergogna che un ministro venga processato per aver fatto l’interesse del suo Paese”, le sue parole alla trasmissione ‘Fuori dal coro’.

Poco fa, in un’intervista a Radio Radicale, Matteo Salvini ha lanciato la provocazione al Movimento 5 Stelle, il cui voto fu decisivo qualche mese fa a evitargli il processo. Spiega oggi il leader della Lega: “La magistratura italiana butta soldi e tempo a perseguire me che ho agito nel pieno interesse del Paese, sulla scorta di accordi internazionali e non persegue chi davvero delinque. Sono curioso di vedere che posizione terrà il Movimento Cinque Stelle che sulla vicenda analoga della Nave Diciotti votò contro la richiesta del Tribunale dei Ministri”.