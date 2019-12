Nadia Toffa, mamma Margherita: “Primo Natale senza lei”

La mamma Margherita ricorda Nadia Toffa e confida il suo stato d’animo, ma non solo: “Questo il primo Natale senza lei, ma ci sarà”.

Lo scorso agosto, la morte di Nadia Toffa ha sconvolto tutti: a lei in questo periodo non sono mancati gli omaggi. Sicuramente quello della conduttrice televisiva è il lutto nel mondo dello spettacolo che nel 2019 ha colpito di più gli italiani. Sua mamma Margherita, in questi mesi, ha contribuito a tenere vivo il suo ricordo. A novembre poi, è uscito “Non fate i bravi”, un libro che raccoglie i pensieri scritti da Nadia Toffa negli ultimi mesi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il ricordo di Nadia Toffa da parte della mamma Margherita

Mamma Margherita oggi torna a parlare della figlia in una lunga conversazione con il Corriere della Sera. E spiega che alla figlia il Natale non piaceva più di tanto: “Però era bello ritrovarsi, adorava stare con i nipoti. Quest’anno festeggeremo qui, in famiglia, come abbiamo sempre fatto”. Quindi aggiunge: “Lei ci sarà, c’è. La sento, ho fede. Abbiamo parlato tanto del dopo, credeva nella reincarnazione”. Spazio poi al ricordo di quell’incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che l’ha spinta a non arrendersi di fronte alla malattia: “La capiva, ha perso la moglie a causa di un tumore”.

La madre di Nadia Toffa sottolinea come abbia imparato tanto dalla figlia in questi mesi: “Ho imparato di più in quell’anno e mezzo con lei che in tutta la mia esistenza. Avrei fatto qualunque cosa per accontentarla e lei mi ha permesso di accudirla. Le medicine però andavano controllate ogni giorno, era complicato…”. Poi quegli ultimi giorni: “All’inizio dell’estate le ho raccontato una bugia: le ho detto che ero debilitata, che avevo bisogno di essere ricoverata alla Domus Salutis per delle cure. E le ho chiesto di venire con me, visto che avevamo promesso di non lasciarci. Non sapeva che è una struttura per malati terminali. È venuta a mancare lì, il giorno prima mi sono accorta che era cambiata”. La donna le sussurrava poco prima che la figlia morisse: “Quando vuoi, vola tesoro mio”.