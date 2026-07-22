Esplorando il Diamond Circle: Il Cuore Selvaggio dell’Islanda Settentrionale

Una strada ad anello, il vento del Nord, l’acqua che corre più veloce dei pensieri. Il Diamond Circle è un viaggio breve e intenso, dove l’Islanda settentrionale ti guarda dritto negli occhi e ti chiede di restare un po’ di più.

Il percorso del Diamond Circle

Il Diamond Circle disegna un circuito di circa 250 km. La mappa ruota attorno a Húsavík, al lago Mývatn, a Dettifoss e al canyon di Ásbyrgi. Io ho iniziato da ovest, con un caffè troppo caldo e il cielo già terso. La strada ha fatto il resto.

La prima tappa: Goðafoss

La prima tappa è spesso Goðafoss. La chiamano la “cascata degli dei”. Il salto è di circa 12 metri, ma la potenza inganna l’occhio. L’acqua del fiume Skjálfandafljót spalanca un arco perfetto. Io ho sentito il rumore rimbalzare nello stomaco. Non serve altro per capire dove sei: nel cuore ruvido dell’Islanda settentrionale.

Il porto di Húsavík

Più a nord, Húsavík. Qui il porto odora di legno e salsedine. Le uscite in barca vedono spesso megattere. Gli operatori parlano di tassi di avvistamento molto alti in estate; variano con il meteo, quindi nessuno può garantirli. Io ho visto un soffio lontano, poi una pinna che ha tagliato il fiordo. Il silenzio a bordo ha fatto il resto. La “capitale delle balene” non è uno slogan: è un invito alla pazienza.

Il cuore del viaggio

A metà viaggio arriva il punto che cambia il ritmo. Non è una singola foto. È l’insieme: lava nera, acqua bianca, zolfo nell’aria. Capisci che il Diamond Circle non è una strada. È un montaggio di contrasti che ti prende per mano.

La zona di Hverir e Námafjall

Hverir, ai piedi del Námafjall, ribolle. Il suolo è caldo, le pozze sono grigie, il vapore fischia. L’odore di zolfo resta sulle scarpe. A pochi chilometri, il sistema della Krafla racconta la crosta che si apre e si richiude. Il cratere Víti ha acqua color giada. Le colate recenti appaiono come ferite fresche. Intorno a Mývatn, nato da eruzioni di circa 2300 anni fa, il paesaggio alterna pseudoconetti a campi di lava. I “castelli neri” di Dimmuborgir sembrano un set teatrale. In estate le zanzare danno il nome al lago; in inverno il cielo si riempie di aurore.

La potenza di Dettifoss

Scendendo verso est, la Jökulsá á Fjöllum esplode in Dettifoss. Molti la considerano la cascata più potente d’Europa per portata media. Le cifre cambiano con la stagione, ma l’impatto resta. Il salto è di circa 44 metri. Il fronte dell’acqua ti investe con una nebbia fine. Io ho poggiato la mano sulla roccia e ho conto i secondi: impossibile mettere in pausa tutto questo. Poco a valle, Selfoss allarga il fiume in un anfiteatro. Più lontano, Hafragilsfoss scava una gola vertiginosa.

La chiusura del cerchio: Ásbyrgi

Il cerchio si chiude a Ásbyrgi. Il canyon, a ferro di cavallo, è lungo circa 3,5 km e largo fino a 1 km. Le pareti arrivano a 100 metri. La leggenda parla dell’impronta di Sleipnir, il cavallo di Odino. Cammini tra betulle nane e specchi d’acqua. Il silenzio non è vuoto: è la memoria della roccia.

Quando andare e come muoversi

Estate: giorni lunghi, piste più accessibili, mezzanotte luminosa a giugno-luglio. Inverno: poche ore di luce, ghiaccio, ma aurora da metà settembre ad aprile se il cielo è sereno. Strade: verso Dettifoss la 862 è asfaltata ma può chiudere con neve; la 864 è sterrata e apre di solito in estate. Un’auto normale basta in estate; d’inverno meglio 4×4. Il circuito richiede 1-2 giorni, soste incluse.

Piccoli dettagli che fanno la differenza

La penisola di Tjörnes offre falesie con pulcinelle di mare in estate e strati fossiliferi visibili. Nel Parco nazionale Vatnajökull le regole proteggono sentieri e muschi: restare sui tracciati è più che cortesia, è conservazione. L’acqua delle cascate spruzza forte: una giacca impermeabile evita sorprese.

Alla fine, il Diamond Circle ti chiede una cosa semplice: restare in ascolto. Cosa porti via, se non l’eco dell’acqua e una scia di zolfo sulle dita? Forse basta questo per ricordare che la Terra, qui, parla ancora a voce alta.