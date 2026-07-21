Il panino gourmet conquista i viaggiatori: la nuova frontiera dello street food italiano

Per una quota crescente di chi arriva in Italia, la prima tappa del viaggio non è più un museo ma una tavola. Il turismo enogastronomico è diventato una delle voci più solide dell’accoglienza nazionale: secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2025, curato da Roberta Garibaldi per l’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, nel 2024 il comparto ha generato un valore stimato in 12,6 miliardi di euro, il 9% in più rispetto all’anno precedente.

Dietro quella cifra c’è un cambio di abitudini. Il cibo non accompagna più la vacanza, la orienta: decide dove si dorme, cosa si prenota, quali quartieri si attraversano a piedi. E in questa mappa del gusto ha preso posizione un protagonista inatteso, quello che fino a pochi anni fa era considerato un semplice spuntino da consumare in fretta.

Il cibo come motivo di partenza

Le rilevazioni convergono. Tra il 60 e il 74% dei turisti provenienti dai principali mercati esteri, dal Regno Unito agli Stati Uniti fino a Germania, Austria e Svizzera, ha viaggiato negli ultimi anni con motivazioni legate al cibo e al vino, indica il rapporto di Garibaldi. Il Touring Club Italiano sintetizza la stessa direzione con un dato che pesa: sette turisti su dieci scelgono l’Italia anche per la sua cultura gastronomica.

Il punto non è quanti mangiano, ma perché scelgono di farlo in un certo modo. Il viaggiatore di oggi cerca un’esperienza che racconti il territorio, e il cibo è la via più diretta per entrarci in contatto: costa poco, si consuma subito, si fotografa e si condivide, lascia un ricordo tangibile. È la ragione per cui un mercato rionale o una friggitoria possono valere, nella memoria di una città, quanto un monumento. Il gusto è diventato una forma di conoscenza dei luoghi, e le destinazioni che lo hanno capito costruiscono su questo una parte crescente della loro offerta.

Dallo spuntino all’esperienza: la parabola dello street food

Il cibo di strada è l’esempio più limpido di questo salto. Per decenni è stato la risposta economica alla fame di metà giornata; oggi è una categoria in espansione strutturale. Secondo il Foodservice Market Monitor di Deloitte, lo street food in Italia è atteso crescere a un ritmo medio del 5,5% l’anno tra il 2023 e il 2028, sopra la media della ristorazione tradizionale.

A spingere non è più soltanto il prezzo, ma il contenuto. Chi sceglie una frittatina, un cuoppo o una pizza fritta guarda oggi alla provenienza degli ingredienti, alla filiera corta, alla mano artigianale dietro il banco. Festival e mercati dedicati hanno fatto il resto, inserendo il cibo di strada dentro un circuito di eventi capace di generare flussi turistici autonomi, con centinaia di manifestazioni ogni anno lungo tutta la penisola. Ne esce un paradosso solo apparente: un formato nato per essere rapido e anonimo è diventato una delle esperienze più memorabili del viaggio, e per molte città un biglietto da visita.

Il panino d’autore, simbolo della svolta

Nessun prodotto racconta questa evoluzione meglio del panino. Quello che negli anni Duemila era sinonimo di catena e standardizzazione ha cambiato pelle nel decennio successivo, quando cuochi e artigiani hanno cominciato a trattarlo come un piatto compiuto. Gli addetti la chiamano italianizzazione dell’hamburger: al modello importato si sono sostituiti pane artigianale a lunga lievitazione, carni selezionate come la Chianina, mozzarella di bufala, salse preparate in casa e abbinamenti costruiti sulle materie prime del territorio.

La differenza decisiva, però, sta nel racconto. Il panino d’autore funziona perché porta con sé una storia: un ingrediente identitario, un omaggio alla cucina di casa, un riferimento alla cultura popolare che lo rende riconoscibile e adatto a essere condiviso. Per chi viaggia è un’esperienza completa a costo contenuto, che tiene insieme identità locale e gusto contemporaneo in un morso da mangiare camminando. Non a caso le principali guide gastronomiche hanno iniziato a dedicare classifiche e sezioni specifiche alle migliori insegne del genere, un riconoscimento che dieci anni fa sarebbe stato impensabile.

La geografia italiana del panino d’autore

Come ogni fenomeno gastronomico, anche questo ha una sua mappa. Milano ha fatto da apripista con decine di insegne specializzate, la Toscana ha legato il panino alla sua cultura delle carni, diverse città del Centro hanno costruito piccole scene attorno a botteghe e forni storici. Ma è al Sud che il cibo di strada affonda le radici più profonde, ed è lì che la nuova generazione del panino trova il terreno più fertile.

Napoli è tra le città dove la parabola si legge con più chiarezza. Qui il cibo da passeggio è storia antica, dalla pizza a portafoglio al cuoppo di frittura, e la stessa energia ha contagiato le insegne contemporanee: il panino d’autore trova casa da PUOK, paninoteca di Napoli, che reinterpreta i sapori della tradizione partenopea attraverso ingredienti selezionati, pane artigianale a lunga lievitazione e abbinamenti pensati per raccontare la città in un morso. Un segnale di come il panino sia diventato un motivo in più per scegliere una città, camminarne i quartieri e portarsene a casa il sapore. Per chi programma un viaggio, è la conferma di un turismo che si misura sempre di più anche in ciò che si mangia per strada.

Una tendenza destinata a durare

Quello del panino d’autore non è un fuoco di paglia. La spinta verso un cibo veloce ma di qualità, capace di raccontare un territorio senza imporre i tempi di un ristorante, si muove nella stessa direzione del viaggio contemporaneo, fatto di soggiorni brevi, esperienze concentrate e voglia di autenticità. Le insegne migliori stanno alzando l’asticella, lavorando su pani, lievitazioni e fornitori locali con la stessa cura di una cucina strutturata, al punto da diventare tappe di un itinerario al pari di un museo o di una piazza.

C’è poi una prospettiva che guarda oltre i confini. Il panino è un formato immediato, comprensibile a ogni latitudine, e per questo si presta a portare all’estero i sapori dei territori italiani meglio di piatti più complessi. Per chi viaggia, intanto, resta il modo più semplice per assaggiare l’identità di un luogo in pochi minuti: e se il gusto continuerà a orientare le partenze come indicano i dati, la prossima meta potrebbe cominciare proprio dalla ricerca del panino giusto.