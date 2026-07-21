Truffa del Bagaglio Oversize: Come Proteggersi dai Raggiri in Aeroporto

Un controllo all’ultimo minuto, una voce sbrigativa, un “è fuori misura” che taglia il respiro. In un attimo il viaggio si increspa. Questa è la trappola del bagaglio oversize: la riconosci, la smonti, riparti leggero.

Capita anche ai viaggiatori più rodati. Sei al varco, guardi l’orologio, stringi il tuo bagaglio a mano come fosse una promessa di vacanza. Poi qualcuno ti ferma. Dice che è troppo grande. Chiede di pagare subito. L’episodio è stato segnalato al Terminal 2 di Milano Malpensa. Ma vale ovunque: quando c’è fretta, c’è margine per il raggiro.

Lo dico chiaro: non abbiamo dati ufficiali sul numero dei casi. Ci sono segnalazioni di passeggeri, racconti online, storie di gate presidiati da chi spinge su costi extra. Non tutte sono verificabili. Ma bastano per allenare l’attenzione. E per prepararci con strumenti semplici, concreti, difendibili.

Come funziona il raggiro

Il copione è lineare. Un addetto, o chi si presenta come tale, sostiene che il trolley è “oversize”. Evita la gabbia metallica ufficiale. Indica una linea a terra, un metro improvvisato, un occhio “a stima”. Poi arriva la richiesta: supplemento in contanti, a una “cassa mobile”, o tramite QR non riconducibile alla compagnia. Spesso niente ricevuta fiscale, solo un foglietto. A volte propongono una sacca “obbligatoria” o un finto “upgrade” per imbarcare in stiva.

La fretta è l’arma. Mancano dieci minuti all’imbarco. Tu vuoi solo passare. È lì che si gioca la partita.

Come proteggersi, subito

Verifica prima di uscire di casa. Misura il trolley con un metro rigido. Le compagnie indicano misure diverse (esempi comuni: 55×40×20 o 55×35×25 cm). Ricorda: si considerano anche ruote e maniglie. Fai uno screenshot delle regole sul sito ufficiale della tua compagnia.

Chiedi la prova nella gabbia. Se contestano le dimensioni, chiedi di usare la “gabbia” ufficiale, con logo della compagnia o dell’aeroporto. Inserisci il trolley senza forzare. Se entra, l’oggetto parla per te. Puoi filmare la prova con discrezione.

Paga solo dove è legittimo. Niente contanti a personale volante. I pagamenti avvengono al banco della compagnia o, al gate, su POS ufficiale, con scontrino che riporta ragione sociale e partita IVA. Se non offrono ricevuta, fermati: è un segnale rosso.

Identità chiare. Chiedi nome e cognome, guarda il tesserino con foto. Nessun badge, nessun pagamento.

Chiama aiuto se serve. In caso di pressioni, chiedi del responsabile del gate, del banco informazioni dell’aeroporto o della Polizia di Frontiera. La presenza di un terzo fa crollare molte pretese.

Dopo l’episodio. Conserva prove e ricevute. Invia reclamo alla compagnia, al gestore aeroportuale e, se necessario, all’autorità di aviazione civile. È il modo migliore per tutelarti e per aiutare altri passeggeri.

Un esempio reale? Una lettrice ha raccontato di un trolley 55×35×25 fermato “a occhio” vicino ai distributori. Le hanno chiesto 70 euro in contanti. Ha chiesto la gabbia. Magicamente, l’urgenza è svanita. Non posso verificarlo, ma so che la richiesta di prova oggettiva è sempre legittima.

La regola d’oro è semplice: i costi sono pubblici, le misure sono verificabili, le procedure hanno traccia. Se una richiesta non lascia traccia, probabilmente non è una procedura. La truffa del bagaglio oversize vive di minuti rubati e di imbarazzi. Restituisci a quei minuti il loro peso: respira, chiedi la gabbia, chiedi la ricevuta. E magari, mentre il trolley scivola nella struttura di metallo, pensa alla prima cosa che farai all’arrivo. Non è questo il vero motivo per cui stai volando?