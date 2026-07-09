Un ponte tra leggende e natura viva: al Château du Rivau il profumo delle rose incontra il passo dei cavalli medievali. Tra mura chiare, orti fantastici e sculture inattese, il tempo rallenta. Qui la storia non sta ferma: ti cammina accanto, senza alzare la voce.

Château du Rivau: Il Castello Francese dei Giardini Magici che Accolse Giovanna d’Arco

Arrivi seguendo strade di campagna, filari e luce piatta, e all’improvviso il castello. Pietra calcarea, torri raccolte, un cortile che invita a restare. Il Rivau non è scenografico “a effetto cartolina”. È più intimo. Ti chiama vicino, come un racconto detto a bassa voce. Cammini e il naso lo capisce prima degli occhi: rose, terra bagnata, erbe aromatiche. Qualcosa qui gioca con la memoria.

La Valle della Loira fa da orizzonte, ma siamo un passo più in là dal cliché. Non il castello “da re” in teca, bensì una dimora viva, dove la cura quotidiana tiene insieme passato e invenzione. Non svelo subito il perché: basta lasciarsi guidare.

Dove si trova e perché conta

Siamo a Lémeré, nel dipartimento di Indre-et-Loire, a circa 10 km da Chinon. Il nucleo medievale del castello risale tra XIII e XV secolo, legato alla famiglia Beauvau, fedeli agli Angioini. Il complesso è riconosciuto come monumento storico e fa parte dell’area UNESCO della Loira. La sua particolarità? Oltre al mastio e ai corpi di logis, conserva rare stalle medievali monumentali del XV secolo: un indizio forte sulla vocazione del luogo.

Ed eccoci al punto che cambia il respiro: secondo cronache e tradizione locale, nel 1429 Giovanna d’Arco passò da queste parti per rifornirsi di cavalli, diretta a Chinon. I registri d’epoca attestano la fama del Rivau per l’allevamento equino destinato alla guerra; il passaggio preciso della Pulzella non è documentato con certezza in ogni dettaglio, ma la memoria del territorio lo custodisce con coerenza storica e geografica. È una di quelle storie in cui il contesto regge il racconto.

I giardini “magici” e l’arte che sorprende

Oggi il Rivau parla soprattutto attraverso i suoi giardini magici. Quindici ambienti tematici, insigniti del marchio Jardin Remarquable, intrecciano botanica e immaginario. A giugno trionfano le rose profumate (centinaia di varietà, molte antiche); a fine estate la scena la rubano dalie e cucurbitacee nell’orto ispirato a Rabelais, tra forme enormi e colori pieni. Qui l’educazione botanica è un gioco serio: impari toccando, annusando, sbagliando sentiero.

Tra una siepe e un frutteto spunta una scultura, un’ombra diversa, un oggetto fuori scala. Le installazioni artistiche contemporanee non “arredano”: dialogano con le piante, cambiano con le stagioni, chiedono complicità. Un paio di stivali giganti ti ricorda che la fiaba può camminare; una seduta di legno, quasi una nave, invita a guardare in alto. È arte che non ti spiega, ma ti mette in movimento.

Qualche dato utile ai curiosi: il castello è stato restaurato e riaperto al pubblico negli anni Novanta; la curatela dei giardini lavora su biodiversità e profumi, con impianti scaglionati per garantire fioriture da primavera ad autunno. In calendario compaiono spesso feste dei fiori e giornate dedicate all’orto; i programmi variano di anno in anno, meglio verificare prima della visita.

Il fascino del Rivau sta qui: una fortezza discreta che ha nutrito cavalli da battaglia, oggi coltiva immaginazione. La storia medievale francese non resta chiusa nelle sale; scorre tra aiuole e sculture, prende aria, ti chiede un passo lento. E quando esci, con il profumo di rosa ancora addosso, forse ti domandi: quale incontro, domani, farà fiorire la tua battaglia più giusta?