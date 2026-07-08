Montespertoli: Un Viaggio tra Storia, Arte e Vino nel Cuore della Toscana

Tra curve morbide e filari ordinati, Montespertoli appare all’improvviso: un borgo che parla di antiche pievi, di vigne pazienti e di arte che scende in strada. È un invito a rallentare, ascoltare, assaggiare. E a farsi sorprendere da un equilibrio raro: quotidiano e, insieme, speciale.

Arrivare a Montespertoli

Arrivarci da Firenze è semplice. Si segue la Volterrana, si superano colline dai profili netti, in meno di un’ora si entra nel cuore del paese. Il centro storico è raccolto, a misura di passo. Io ci vado la mattina, quando l’aria tiene ancora l’odore dell’erba bagnata. Le pietre scaldano piano, le botteghe alzano le saracinesche, e il ritmo è quello giusto: concreto, mai affrettato.

La Pieve di San Piero in Mercato e il Museo della Vite e del Vino

La Pieve di San Piero in Mercato conserva un silenzio luminoso. Le opere del piccolo museo d’arte sacra raccontano secoli in modo chiaro: tavole, croci, arredi liturgici. Sono sale ben tenute, con pannelli semplici, e un percorso che non stanca. A pochi passi, il Museo della Vite e del Vino mette in fila strumenti, foto e storie di campagna. Niente effetti speciali: si capisce come lavoravano i nonni, e perché qui ogni gesto in vigna pesa.

Castelli e fattorie nei dintorni

Castelli e fattorie punteggiano i dintorni. Il Castello di Poppiano, dei Guicciardini, si vede da lontano: alto, geometrico, con una torre che ha conosciuto crolli e rinascite. Al Castello Sonnino, sulla dorsale della Volterrana, l’aria sa di legno e mosto. Sono luoghi vivi, con visite guidate e assaggi. Gli orari cambiano in base alla stagione: conviene controllare sempre i canali ufficiali prima di presentarsi.

Il paesaggio di Montespertoli

La parte sorprendente arriva quando capisci che qui il paesaggio non è uno sfondo. È la prima scena. Dal 1997 il nome “Chianti Montespertoli” compare sulle etichette: una sottozona DOCG che ribadisce identità e lavoro di territorio. Le vigne salgono e scendono tra i 200 e i 400 metri. Il Sangiovese guida, affiancato da uve locali e qualche internazionale ben integrata. I rossi profumano di ciliegia e viola, con tannini puliti. Gli assaggi migliori li ho fatti in tardo pomeriggio, quando la luce si fa bassa e il bicchiere racconta meglio.

Quando il vino diventa paesaggio

Qui si pratica una viticoltura ordinata. Filari esposti al sole, muretti a secco, strade bianche che legano poderi e case coloniche. Dopo un temporale, la terra scura respira e il profumo di campagna toscana entra deciso. È un paesaggio che educa all’attenzione: capisci perché certe vigne stanno dove stanno, perché una valle è più fresca, perché una collina matura meglio. Sono dettagli verificabili sul campo, non poesie: basta fermarsi, guardare, chiedere.

Arte che esce in strada: FORME

Il festival FORME, dedicato all’arte pubblica, porta installazioni e interventi site-specific tra piazze, muri e giardini. L’edizione e il calendario variano: alcuni progetti restano, altri sono effimeri. È un cantiere aperto che rimette in gioco gli spazi quotidiani. Ho visto bambini indicare un murale e adulti fermarsi a leggere una didascalia. Accade questo: la strada diventa sala, la panchina diventa platea. Se cercate date e mappe, trovatele sul sito del Comune e sui profili degli organizzatori: le informazioni aggiornate sono lì, non sulle voci.

Montespertoli non chiede di essere “capita” in fretta. Chiede una sosta, magari due. Una mattina in pieve, un pomeriggio tra vigne, una sera in piazza mentre un’installazione accende la facciata di una casa. Poi, al ritorno, provate a non guardare lo specchietto: chi resta indietro, la campagna o voi?