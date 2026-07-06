Ritorno Storico del Treno Bianco Azzurro a San Marino: Viaggi Gratuiti per Tutta l’Estate dopo 82 Anni di Fermo

Un fischio sottile, l’eco nelle gallerie, l’azzurro che taglia il verde dei dirupi: a San Marino il tempo si piega e riapre una porta. Il vecchio convoglio che i nonni chiamavano “biancoazzurro” torna in binario dopo una vita intera. E per un’estate intera, il biglietto è un sorriso gratuito.

C’è un’emozione che non si spiega solo con le date. La ferrovia Rimini–San Marino, inaugurata nel 1932 e spenta nel 1944, era più di un collegamento: era un gesto di fiducia nel futuro. Il Treno Bianco Azzurro passava tra gallerie scavate nella roccia, viadotti arditi, campagne che profumavano di fieno. Chi lo ha visto racconta il colore della livrea come si ricorda un’estate dell’infanzia.

Oggi quel gesto torna. Piano, prudente, ma vero. Dopo 82 anni di fermo, rivediamo il convoglio storico rimettersi in moto su un tratto ripristinato nel territorio sammarinese. Il cuore scatta un secondo prima della mente: risale la curiosità, riemergono immagini che non abbiamo mai vissuto eppure ci appartengono.

E qui sta la notizia che molti aspettavano: per tutta l’estate, le corse sono annunciate come gratuite. Un regalo pubblico che invita chi abita vicino e chi arriva da lontano. Un invito a salire, ascoltare il ronzio elettrico, misurare la distanza tra ciò che resta e ciò che torna.

Itinerario e orari: cosa sappiamo

Il percorso è breve e dimostrativo, costruito dove l’infrastruttura lo consente, con partenza e arrivo in area storica. Le comunicazioni ufficiali parlano di un tracciato che valorizza le opere originali (gallerie, ponti, manufatti) e di un servizio pensato per famiglie, scuole, viaggiatori curiosi. Al momento della stesura, i dettagli completi di itinerario e orari non sono pubblicati in modo definitivo su canali aperti, oppure variano di settimana in settimana in base ai lavori e alle prove. Questo significa una cosa semplice: prima di mettersi in viaggio, conviene verificare gli aggiornamenti sul portale turistico sammarinese o sui profili istituzionali del progetto. È un’informazione pragmatica, ma salva la giornata.

Un dato certo, comunque, indirizza l’esperienza: capienze limitate a bordo, frequenze cadenzate nelle fasce centrali della giornata, eventuali estensioni nei fine settimana e in occasione di ricorrenze storiche. Tempi di percorrenza ridotti, proprio perché la corsa è parte di una visita più ampia ai luoghi della vecchia linea, come la galleria di Montale, oggi spazio museale e didattico.

Come partecipare: consigli pratici

Prenota appena aprono le finestre di adesione, se disponibili: le richieste sono molte e i posti non infiniti. Presentati con un po’ di anticipo: l’accesso scorre meglio e lo staff può raccontare storia e sicurezza senza fretta. Tieni con te un documento e calza scarpe comode: tra binari, piazzali e brevi camminate, la comodità conta. Informati sull’accessibilità: alcune aree storiche hanno vincoli; sono in corso adeguamenti, ma non tutti i passaggi sono agevoli per carrozzine o passeggini larghi. Se viaggi con bambini, racconta prima la storia: parole come “convoglio elettrico”, “viadotto”, “galleria” rendono l’esperienza un piccolo rito di passaggio.

Il resto lo fa la luce. La Repubblica di San Marino si vede da lontano, ma la si capisce davvero quando scivoli piano dentro una galleria fredda d’estate e tiepida d’inverno. Il Treno biancoazzurro non è solo ferro e vernice: è un movimento collettivo, un modo gentile di dire che la memoria si può rimettere in cammino. Salirai anche tu, quando il fischio chiama e la valle risponde?