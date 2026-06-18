Riapre il Lago di Tovel: Guida su Come Visitare la Perla della Val di Non nel Parco Naturale Adamello Brenta

Un lago che sembra una promessa mantenuta. Acqua ferma come vetro, boschi che odorano di resina, silenzio interrotto solo da passi lenti. Il Lago di Tovel, nella Val di Non, riapre ai visitatori fino al 20 settembre: un invito a rallentare, a guardare meglio, a respirare più a fondo.

C’è chi lo chiama “la perla azzurra” e chi ancora lo ricorda “rosso” per il fenomeno naturale che un tempo lo tingeva in estate. Oggi il Lago di Tovel brilla di verde e turchese. Sta a 1.178 metri, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Qui la natura detta le regole. E noi, per una volta, ci adeguiamo volentieri.

La novità vera è semplice e concreta: il lago torna visitabile fino al 20 settembre, con accessi regolati, parcheggi su prenotazione e navette dedicate. Non è burocrazia. È cura. I flussi si distribuiscono. I sentieri respirano. L’esperienza migliora per tutti. Io sono arrivato presto, verso le otto. L’aria pizzicava le guance. Un picchio lavorava lontano. In riva, due persone allacciavano gli scarponi in silenzio. Nessuno aveva fretta.

Come organizzare la visita

Scegli il giorno. Fino al 20 settembre l’accesso è contingentato. I posti auto vicino al lago si esauriscono in fretta. Prenota il posto nei parcheggi autorizzati. La procedura è online, dal canale ufficiale del Parco Adamello Brenta (informazioni e aggiornamenti su www.pnab.it). Se i posti sono finiti, valuta la navetta dalla valle. Considera i tempi. Le navette hanno frequenze variabili secondo il periodo e il giorno. Controlla sempre gli orari ufficiale prima di partire. Portati l’essenziale giusto: acqua, uno strato caldo, scarpe con grip. Il meteo di montagna cambia in fretta, anche in estate. Sii pronto a piccole verifiche all’accesso. Meglio avere prenotazione e documento a portata di mano. Balneazione e drone: non dare per scontato nulla. Alcune pratiche potrebbero non essere consentite o limitate. Chiedi sul posto o verifica online: se l’informazione non è chiara, non rischiare.

Suggerimento personale: arrivi presto, fai il primo giro quando il lago è ancora uno specchio. Poi fermati al bar o all’area ristoro e riparti nel pomeriggio per un secondo sguardo. La luce, qui, cambia carattere ogni due ore.

Percorsi e tempi sul lago

Il giro classico è l’anello del lago. È un sentiero semplice e ben segnalato. Conta circa 3–4 km. Richiede tra 60 e 90 minuti, con soste per foto e panchine strategiche. Il lato nord è più pianeggiante e adatto alle famiglie; carrozzine e passeggini robusti passano su tratti selezionati, ma non su tutto l’anello. Valuta sul posto. Cani in genere al guinzaglio; verifica eventuali limitazioni stagionali nel Parco.

Se vuoi approfondire, entra alla Casa del Parco “Lago Rosso”. Racconta la storia del lago, compreso il fenomeno della colorazione rossa. È una visita breve ma densa. Controlla orari e aperture stagionali: variano.

Due regole di convivenza, che fanno la differenza: Rimani sui sentieri. Le sponde sono delicate. Porta via tutti i rifiuti. Anche le bucce. Anche le briciole.

Il Trentino qui si vede com’è quando togli il superfluo: essenziale, nitido, gentile. Torni giù con scarpe impolverate e una domanda che non molla: quanta bellezza ci passa accanto ogni giorno quando non ci fermiamo a guardare?