Si trova in Europa e in inverno è bellissima: visita subito questa meraviglia!

Un Paese vicino, raccolto tra montagne e boschi, in cui l’inverno scrive storie di ghiaccio, luci calde e vapore di terme. È il tipo di meraviglia che non chiede di correre: basta respirare più piano e guardare meglio.

Un luogo tranquillo e accessibile

Si trova in Europa e non fa rumore. È compatto, verde, sorprendentemente accessibile. Le distanze sono brevi. Le strade scorrono tra valli pulite. D’inverno, il paesaggio cambia ritmo. Le cime si imbiancano. Le città accendono le piazze. I mercatini di Natale profumano di cannella e legno.

Attività all’aperto e benessere

La vita all’aperto resta centrale. Si alternano sci, ciaspole, pattini e passeggiate lente. Poi c’è il capitolo del benessere: le terme storiche, le saune, l’acqua calda che appanna gli occhiali mentre fuori il termometro scende. In pianura le medie invernali ruotano attorno allo zero; in quota il freddo si sente di più. Serve equipaggiamento invernale in auto nel periodo freddo, come previsto dalla legge locale.

La Slovenia

Sto parlando della Slovenia. Un Paese con oltre il 60% di territorio boschivo, euro come valuta e un’anima alpina che in stagione fredda dà il meglio. La capitale, Lubiana, è piccola e creativa. In dicembre le luci riflettono sul fiume. Si gira a piedi. Si mangia bene: potica, jota, salsiccia “kranjska”. Si ascoltano più lingue, soprattutto inglese; vicino al confine anche l’italiano.

Laghi che diventano storie

I due laghi alpini più celebri sono vicini e diversi. Il Lago di Bled è una cartolina viva. Il castello sorveglia dall’alto. L’isola con la chiesa riposa al centro. Si raggiunge con le barche tradizionali, le Pletna, remate a mano. Quando il gelo è intenso, il lago può ghiacciare. Non accade ogni inverno: le autorità locali indicano se il ghiaccio è sicuro, ed è bene verificarlo. Vale la sosta in un caffè con vista per la kremšnita, la torta alla crema nata qui.

Il Lago di Bohinj

Pochi chilometri più in là, il Lago di Bohinj cambia tono. È più selvaggio. Siamo nel cuore del Parco Nazionale del Triglav, tra le Alpi Giulie. Qui contano il silenzio e la neve pulita. Le rive invitano a camminare. Le tracce di animali segnano la mattina presto. Con le ciaspole si esplorano boschi bassi e radure. Gli amanti dello sci di fondo trovano anelli ben battuti. Sopra il lago, l’area sciistica di Vogel regala panorami enormi nelle giornate terse.

Pratico e vicino

Le distanze aiutano l’itinerario. Da Lubiana a Bled sono circa 55 km, 45–60 minuti in auto. Da Bled a Bohinj, circa 26 km. Treni e bus collegano con frequenza; gli orari variano e vanno verificati in stagione. Se vuoi sciare su piste omologate, guarda Kranjska Gora al confine nord o Krvavec sopra l’aeroporto di Lubiana. Gli impianti aprono in base all’innevamento; i dati ufficiali aggiornano condizioni e piste disponibili. Per il nordico, la valle di Planica è una culla storica del salto e del fondo. Per il relax, località termali come Čatež, Dolenjske Toplice o Rogaška offrono piscine calde e trattamenti.

C’è un momento, a Bled o a Bohinj, in cui il respiro fa fumo e l’acqua sembra trattenere il cielo. È lì che capisci perché l’inverno sa essere gentile. Tu, quale lago scegli per ascoltare il rumore della neve che cade piano?