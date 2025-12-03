La Superluna Fredda arriva in Italia: pronti per la notte più luminosa dell’anno? – viagginews.com

A breve tutti gli italiani avranno la possibilità di ammirare un fenomeno astronomico che si verifica una volta l’anno e che coincide con la notte più luminosa di tutte: cos’è e quando potremo osservare la Superluna Fredda.

L’osservazione della volta celeste ha incuriosito da sempre l’uomo, ha affascinato gli studiosi e ispirato i grandi artisti. Questo gusto romantico per l’osservazione astronomica (ad occhio nudo o con i telescopi) è andato perduto nel corso dei secoli, in parte perché l’arrivo dell’illuminazione elettrica ha creato un inquinamento visivo capace di minarne la bellezza, in parte perché ci sono tanti di quei divertissement che guardare il cielo risulta per molti noioso.

Per fortuna c’è chi ha conservato l’amore per questo spettacolo naturale e non si perde nemmeno un’occasione per contemplare i fenomeni astronomici che sono visibili dal nostro pianeta. Non tutti sono a conoscenza di quando si verificano gli eventi ricorrenti (ad eccezione della pioggia meteorica estiva che è diventato appuntamento fisso delle vacanze), ma i mezzi di comunicazione moderni consentono di avvertire per tempo chi è interessato ad osservarli.

A breve potremo ad esempio ammirare la Superluna Fredda, nome “popolare” per un fenomeno che si verifica ogni anno, ma solo per una notte. Ma in cosa consiste? Per quale motivo è differente dalle altre Superlune che ci sono state nel corso di questo 2025?

Quando vedere la Superluna Fredda dall’Italia

Per Superluna s’intende quel fenomeno prospettico che si verifica quando il nostro satellite raggiunge il Perigeo, ossia il tratto dell’orbita più vicino alla Terra. Proprio la maggiore vicinanza con il nostro pianeta fa sì che quando la osserviamo risulti più imponente del solito. Per quanto riguarda l’aggettivo “Fredda” è semplicemente un collegamento al periodo dell’anno in cui si verifica, ossia in prossimità del solstizio d’inverno.

Per quanto riguarda il fenomeno osservabile durante la notte del 5 dicembre – gli studiosi consigliano di cominciare ad osservare già al tramonto e avvertono che la maggiore luminosità sarà avvertibile fino alle 00.14 di giorno 5 – la Luna dovrebbe essere più grande del solito dell’8% e più luminosa del 15%.

Il fenomeno è osservabile ad occhio nudo, a patto ovviamente che vi allontaniate dalle zone della città in cui c’è il maggior inquinamento luminoso. Le luci artificiali, infatti, rendono il cielo meno visibile ed impediscono di percepire la differenza di luminosità del satellite rispetto agli altri giorni.

Un telescopio potrebbe comunque essere una buona idea, visto che già da qualche giorno lo sciame meteorico delle Gemidi si è avvicinato alla Terra. Sebbene il picco di questo passaggio è previsto per il 13 di Dicembre, non è escluso che si possa vedere qualche “Stella cadente” già durante la notte della Superluna.

Di sicuro un telescopio potrebbe aumentare le chance di aggiungere questo effetto speciale al fenomeno astronomico principale, poiché la maggiore luminosità della Luna potrebbe celare allo sguardo il passaggio delle meteore. Qualora non ci riusciste avrete sicuramente maggiore fortuna durante il picco e potrete riprovarci fino al 21 dicembre.