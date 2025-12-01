Viaggi slow durante le feste: 2 itinerari poco affollati per godersi il Natale senza stress – viagginews.com

Vuoi goderti le feste natalizie ed evitare viaggi in mete troppo affollate? Ti consiglio 2 itinerari davvero incredibili e che ti permetteranno di stressarti davvero pochissimo.

Il periodo natalizio è spesso associato a città illuminate, mercatini affollati e corse ai regali. Ma non tutti desiderano vivere le feste tra la folla: sempre più viaggiatori cercano luoghi tranquilli, ritmi lenti e atmosfere autentiche.

Se anche tu sogni un Natale lontano dal caos, ecco due itinerari “slow” perfetti per rigenerarsi, assaporare il momento e lasciarsi avvolgere da un senso di quiete che raramente si trova nelle mete più note del periodo.

2 itinerari per festeggiare Natale in posti poco affollati, Piemonte

Nascosta tra le Alpi cuneesi, la Valle Maira è una delle zone più incontaminate del Piemonte. Qui il turismo è ancora discreto, il tempo sembra scorrere più lento e l’inverno regala paesaggi di una bellezza essenziale. Perfetto per chi vuole staccare da tutto e godersi l’atmosfera natalizia nella sua forma più semplice. L’itinerario può iniziare da Dronero, porta d’ingresso della valle, con una passeggiata sul celebre Ponte del Diavolo, che regala scorci fiabeschi, soprattutto al tramonto. Proseguendo verso l’interno, ci si ritrova circondati da borghi minuscoli come Elva, Chiappera e Acceglio, dove la pietra domina l’architettura e la vita quotidiana conserva tradizioni secolari. Durante il periodo natalizio non ci sono grandi eventi, e questo è il vero valore aggiunto: niente ressa, nessun frastuono.

Solo caminetti accesi nelle locande di montagna, piatti locali come gli gnocchi al Castelmagno, e sentieri innevati perfetti per escursioni lente o ciaspolate tra boschi silenziosi. Da non perdere la visita alle antiche chiese affrescate, che in queste settimane dell’anno sembrano ancora più suggestive. La Valle Maira è l’ideale per chi vuole un Natale essenziale, autentico, fatto di natura, buon cibo e spiritualità.

Parco del Pollino

Il Parco del Pollino, tra Basilicata e Calabria, è una delle destinazioni più affascinanti e meno conosciute del Sud Italia, soprattutto in inverno. Le vette innevate, i boschi fitti e i paesaggi vasti e solitari rendono questo territorio un rifugio perfetto per chi desidera una pausa dal ritmo frenetico delle città. Il viaggio può partire da Rotonda, sede del parco, per poi dirigersi verso borghi immersi in una quiete quasi surreale come Viggianello e San Severino Lucano. Camminare tra vicoli antichi addobbati in maniera semplice ma elegante crea un’atmosfera calda e genuina.

Qui il Natale è fatto di cose piccole: forni che sfornano pane e dolci tipici, presepi artigianali, incontri spontanei con gli abitanti che raccontano storie del territorio. Gli amanti delle attività all’aria aperta possono dedicarsi a trekking facili, come il sentiero che porta alla sorgente del Mercure, oppure, con una guida, raggiungere aree più panoramiche da cui ammirare i celebri pini loricati, simbolo del parco. A fine giornata, una cena in un agriturismo locale con piatti come la lagane e ceci, il caciocavallo podolico o le carni alla brace completa l’esperienza slow.