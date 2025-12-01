Parco tematico dedicato al Natale: luminarie, spettacoli per bambini, buon cibo, Foresta degli Elfi, il Polo Nord e la Casa di Babbo Natale

Parco tematico dedicato al Natale: dove i sogni prendono vita tra il Polo Nord, la Casa di Babbo Natale, buon cibo e divertimento per tutta la famiglia

A Olgiate Olona c’è un luogo dove la magia delle feste prende vita e il tempo sembra rallentare: il Winter Magic Village, un vero parco tematico dedicato al Natale che trasforma una semplice visita in un ricordo da custodire.

Luci scintillanti, ambientazioni da fiaba, spettacoli dal vivo e attività pensate per tutta la famiglia fanno di questo villaggio uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno. Aperto dal 22 novembre al 6 gennaio, promette di emozionare grandi e piccoli in un viaggio che attraversa i simboli più iconici delle festività.

Fin dall’ingresso ci si ritrova immersi in un’atmosfera che profuma di cioccolata calda e legna bruciata, con musiche natalizie, personaggi in costume e scenografie curate nei minimi dettagli. In un parco tematico dedicato al Natale ogni angolo è progettato per sorprendere, divertire e coinvolgere: non ci sono semplici stand, ma vere e proprie aree esperienziali che accompagnano i visitatori dall’inizio alla fine.

Cosa offre davvero il parco tematico Winter Magic Village?

Il percorso parte dalla Foresta degli Elfi, dove i piccoli aiutanti di Babbo Natale guidano i bambini in giochi, missioni segrete e prove di abilità. Da qui ci si sposta verso il Polo Nord e il Polo Sud, due scenografie spettacolari che riproducono i luoghi simbolo del mondo natalizio con effetti luminosi e personaggi pronti a interagire con il pubblico.

L’emozione più attesa arriva alla Casa di Babbo Natale, dove è possibile incontrarlo di persona e scattare una foto ricordo (servizio extra non incluso nel biglietto). Nel cuore del villaggio si trova anche l’area food:

piatti caldi;

dolci della tradizione;

bevande fumanti e profumi irresistibili che rendono la visita ancora più speciale.

Il biglietto comprende tutte le attrazioni e gli spettacoli del Winter Magic Village, ad eccezione della foto stampata con Babbo Natale e della Merenda con Babbo Natale. I prezzi sono accessibili e pensati per le famiglie. In caso di maltempo e impossibilità di accesso al parco è previsto il rimborso automatico del biglietto. Il Winter Magic Village non è solo un parco tematico dedicato al Natale, ma un viaggio emozionale che riporta tutti — adulti e bambini — al lato più autentico e luminoso delle feste.