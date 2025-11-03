È già Natale in Italia: i villaggi di Babbo Natale da vedere assolutamente nei prossimi weekend – viagginews.com

Non serve aspettare dicembre per respirare l’aria delle feste: i primi villaggi di Babbo Natale stanno già aprendo le porte in tutta Italia.

C’è qualcosa di inspiegabilmente rassicurante nel Natale. Ogni anno arriva puntuale, anche quando non lo aspettiamo più, e ci travolge con la sua solita magia: le piazze che si riempiono di luci, le prime tazze di vin brulé, la corsa a scegliere il regalo giusto e la voglia di rallentare, almeno per un momento. E così, anche se siamo appena a novembre, l’Italia comincia già a vestirsi di rosso e oro, tra alberi giganti e casette di legno che spuntano come funghi nelle città e nei borghi più pittoreschi.

Da Bolzano a Napoli, da Torino a Montecatini, i villaggi di Babbo Natale tornano a illuminare i weekend d’autunno con spettacoli, mercatini e fiabe a grandezza naturale. Luoghi dove si può ancora credere che la neve arrivi sul serio, che le renne esistano davvero e che, almeno per qualche ora, tutto profumi di magia e cioccolata calda. Che fare? Per prima cosa capire cosa ci riservano (e dove) le festività 2025/2026.

I villaggi di Babbo Natale più belli d’Italia: la magia comincia adesso

Noi, da bravi amanti del Natale (e incapaci di resistere a un filo di lucine anche solo lontanamente accese), abbiamo passato giorni a spulciare il web alla ricerca dei villaggi più belli da visitare nelle prossime settimane. E quello che abbiamo trovato è un piccolo giro d’Italia tra fiocchi finti, profumo di vin brulè e musica di sottofondo che parte già da novembre.

Dal nord al sud, passando per il centro, ogni luogo ha il suo modo di accendere la magia: c’è chi la racchiude dentro un castello, chi in una grotta, chi in un intero paese. I migliori?

il Piemonte si conferma la regina incontrastata con Il Magico Paese di Natale di Govone, dove il borgo si trasforma in un presepe vivente, e la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso, scavata nella roccia, che profuma di bosco e avventura. Al centro, il Viterbo Christmas Village fa risplendere il suo centro medievale come una fiaba di luci e musica, mentre a Vetralla il Regno di Babbo Natale mette d’accordo grandi e bambini con spettacoli, dolci e pista di pattinaggio.

E poi giù, verso il sud, dove la Vera Casa di Babbo Natale al Cilento Outlet mescola la magia al profumo dei negozi, e la Christmas Town di Catania trasforma il centro fieristico in un enorme parco natalizio da vivere fino a gennaio.

Insomma, anche quest’anno Babbo Natale ha deciso di farsi in sei: e noi, per non farci trovare impreparati, abbiamo già tirato fuori la sciarpa e acceso la playlist con ‘All I Want for Christmas Is You’.