In Veneto c’è un acquario che ha più di 150 anni: un luogo magico

In Veneto c’è un acquario che ha più di 150 anni e si può visitare gratuitamente. Una scoperta magica.

Un sogno ad occhi aperti, un luogo affascinante con oltre 150 anni di storia. Un giardino del silenzio in cui ammirare la danza leggiadra dei pesci. Scopriamo l’incantevole Parco di Villa Rossi a Santorso, in provincia di Vicenza. Un acquario unico al mondo dove si respira mistero e romanticismo.

La nostra penisola non smette mai di sorprendere. Le bellezze naturali e architettoniche sono un’infinità e regalano scoperte sempre sensazionali. C’è da rimanere stupiti davanti a meraviglie così speciali e inaspettate. Stazioni che diventano musei, un Grand Canyon che ha affascinato Leonardo da Vinci, un castello galleggiante e potremmo continuare a lungo lasciando tutti a bocca aperta.

Ogni Regione ha le sue meraviglie più o meno nascoste. Prendiamo per esempio il Veneto. C’è Venezia che da sola fa capire perché questa sia tra le regioni più visitate d’Italia ma ci sono molte altre città bellissime come Verona dove si trova il balcone di Romeo e Giulietta, le Dolomiti, il parco divertimenti più grande d’Italia e chilometri di spiagge sabbiose. In provincia di Vicenza, poi, si può visitare gratuitamente un acquario costruito più di 150 anni fa.

La magia dell’acquario del Parco Rossi vicino Vicenza

Un tempietto rotondo con all’interno un grande acquario a parete, questa la sorpresa all’interno del Parco Rossi di Santorso (a 30 minuti di macchina da Vicenza). Un luogo misterioso e suggestivo in un giardino romantico situato alle pendici del monte Summano. Il tempietto si trova in una struttura complessa che racchiude una villa dell’Ottocento con un grande e incantevole parco e un podere a valle.

Parco Rossi è visitabile a qualsiasi età e dalle persone con disabilità motoria. Dallo scorso 17 novembre si può entrare solo su prenotazione ed è aperto solo nei weekend. Sono proposte visite guidate per famiglie e gruppi con percorsi studiati appositamente per adattarsi alle diverse età dei visitatori. La passeggiata per il parco sarà un susseguirsi di emozioni e di scorci da fotografare.

Si assisterà ad un gioco di colori, profumi e suoni affascinante fino ad arrivare all’acquario, il punto più romantico e misterioso. Qui il silenzio permetterà di godere pienamente della tranquillità del luogo mentre si guardano i pesci che nuotano sormontati da affreschi mentre si respira la storia. Bellissimo concludere la visita, poi, esplorando il bosco di tassodi dove l’atmosfera è super romantica tra piccole cascate e natura incontaminata.