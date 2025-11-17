Il castello galleggiante di Sirmione, la fortezza nostrana che tutta Europa ci invidia – viagginews.com

Un castello fiabesco, le cui mura circondano lo specchio d’acqua circostante regalando uno spettacolo più unico che raro: dove si trova e qual è la storia del Castello Scaligero di Sirmione.

In epoca medievale l’Italia si è riempita di castelli, fortezze costruite per difendere il territorio dall’attacco di briganti e di invasori la cui azione non veniva – per ragioni storiche ben precise e articolate – bloccata da eserciti a controllo del territorio. Sulla loro funzione e sulla vita che si faceva all’interno di quelle corti è nata una letteratura imponente, iniziata con i romanzi cavallereschi e continuata dai romanzi fantasy.

Oggi abbiamo poche informazioni su quale fosse la vita reale all’interno di quelle roccaforti e quelle che abbiamo si mischiano a leggende, sovrascritture, racconti fantastici, storie di fantasmi e credenze radicate, spesso favorite dalla volontà, di epoca romantica, di gettare ombre e discredito su quel periodo storico.

Ma se la storia delle singole fortezze e dell’epoca in cui sono divenute una delle costruzioni più diffuse può essere ricostruita con ricerche apposite e forza di volontà, per ammirare la fattura architettonica ed il modo in cui queste roccaforti dominavano le zone circostanti non ci vuole né ricerca né sforzo di fantasia, la loro magnificenza appare chiara davanti agli occhi e per fortuna di questi monumenti ne sono rimasti diversi sul nostro territorio e non solo.

La maggior parte dei castelli veniva costruito al centro della città oppure su delle alture che permettessero di dominare la zona circostante e vedere con largo anticipo l’arrivo di truppe nemiche e aggressori. Quello di Sirmione invece è stato costruito in riva al Lago di Garda ed è una delle poche fortezze lacustri (in riva al mare ce ne sono di più perché rappresentavano la prima difesa da attacchi navali) esistenti ancora oggi in Europa.

Visita al castello di Sirmione, vi sembrerà di camminare sulle acque del Lago di Garda

La costruzione di questo castello in riva al Lago di Garda risale al XIV secolo d.C. ed è stata opera della famiglia Della Scala. La peculiarità di questa struttura sono le torri del mastio, le quali si presentano con dimensioni e altezze differenti, offrendo soprattutto dalla distanza un’aspetto asimmetrico che lo rende peculiare.

Un punto di forza turistico sono i camminamenti tra una torre e l’altra, dai quali è possibile avere una visione a 360° della superficie del Lago su cui nasce. L’aspetto che però l’ha reso famoso tra i viaggiatori contemporanei è la darsena costruita successivamente dalla Repubblica di Venezia, pensata per offrire riparo alle navi che approdavano e di fatto diventata una sorta di porto militare.

La base delle mura della darsena si perdono nelle profondità del lago e questo consente di avere la sensazione che ci si trovi di fronte ad un castello galleggiante, dalla sommità si ha la percezione di camminare sull’acqua ed è possibile scattare delle foto perfette per i social, soprattutto in orari specifici: durante l’alba o il tramonto le mura si specchiano sulla superficie dell’acqua donandole un colore tra il dorato ed il rosato.