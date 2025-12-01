I biglietti dell’aereo costano troppo? Organizza un Road trip spettacolare: itinerario con tappe economiche e speciali

Quando i biglietti dell’aereo costano troppo non temere, fai un Road Trip seguendo queste tappe, sarà un successo!

Consigli per un Road Trip Natalizio da non perdere, se i biglietti dell’aereo costano troppo, non serve rinunciare ad un viaggetto per staccare dallo stress. Ci sono tante soluzioni, e questa è la più avventurosa, e nonostante “la dinamicità” si tratta di un viaggio confortevole e per tutti se si pianifica bene l’itinerario.

La regola numero uno da attuare per il miglior Road Trip è pianificare il dettaglio, anche se gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Non significa che non si può sbagliare, ma sapere dove, come e quando andare nelle varie tappe, facilita nella risoluzione anche di possibili guai.

Con questo itinerario pure quando i biglietti costano troppo, ci si assicura un’avventura unica. Ovviamente, bisogna considerare che trattandosi di tappe in cui il freddo e la neve sono protagonisti, il vestiario deve essere assolutamente a tema. Significa avere valige e zaini capienti, abiti comodi, confortevoli, e soprattutto pratici!

Il miglior Road Trip quando i biglietti costano troppo

Per un Road Trip pazzesco in giro per l’Europa, queste tappe sono originali ed economiche, sarebbe un peccato non andarci. Assicurarsi che la propria auto sia in regola con revisione, freni, riscaldamenti, e tutto quello che concerne un viaggio in piena sicurezza. Fatto questo, accendere i motori, si parte!

Prima tappa è Lubiana in cui ammirare il Castello del centro storico e godersi la vista, poi dritti a passeggiare, respirando un’aria medievale “piena di draghi”. Si può ammirare il ponte dei Draghi e la piazza Preseren. Alla sera, non si soggiorna qui, perché si risale in macchina e a soli 30 minuti si va al Lago di Bled in cui si fa una passeggiata serale e si ammira il Castello di Notte.

La mattina seguente si fa colazione nel Castello di Bled e si mangia la famosissima Bled Cake con la vista sul lago. Quest’ultimo è famoso per l’isoletta che sorge nel bel mezzo delle acque ed è impreziosito da una chiesetta. Si pranza in riva al lago, per poi andare a Puzlovosky park dove si prende la funicolare e si noleggia la Pletna tradizionale.

Con questa si raggiunge l’isola e si visita la chiesetta. Da qui, si riparte e si va a Vienna, in 4 ore. Giardini meravigliosi, da provare il caffè centrale frequentato in passato da nientepopodimeno che Freud, e ammirare l’arte di Belvedere e Schönbrunn. Non si può non assistere ad un concerto di musica classica.

Ultimo giorno, Bratislava. Si fa tappa al Castello del Centro storico per ammirare le vista, si esplorano le vie e si va nella Chiesa blu, e al tramonto ci si reca sull’Ufo una costruzione “futuristica” da cui vedere il tramonto su Slovacchia, Austria e Ungheria!

Al ritorno, per spezzare il viaggio si fa tappa a Graz in cui non si può non salire sulla Torre dell’Orologio che vanta dello scivolo sotterraneo più alto del mondo, 175 metri! A cosa serve? Ovviamente a scendere, per partire per il prossimo viaggio!