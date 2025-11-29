Vivi la magia del Natale in Alsazia con un tour tra città fiabesche

In Alsazia si respira la magia del Natale in ogni città, in ogni strada. Un itinerario da sogno, entusiasmante e sorprendente.

Basta sapere che l’Alsazia con i suoi paesi fiabeschi ha ispirato il film de La Bella e La Bestia per convincersi a scegliere questo territorio come meta della vacanza invernale. L’atmosfera è da sogno, accogliente e calda, da perfetta destinazione natalizia. Vi faremo scoprire diverse cittadini caratteristiche da visitare.

Alsazia
L’Alsazia è una piccola regione della Francia al confine con la Germania famosa per le sue cittadini pittoresche con le case a graticcio di tanti colori pastello. In inverno, poi, ogni borgo diventa ancora più fiabesco illuminato dalle luci del Natale e arricchito da calde decorazioni. I mercatini di Natale sono qualcosa di speciale, imperdibili per gli appassionati.

Nella regione ci sono vallate, castelli, fortezze medievali arroccate sulle montagne e tutto il paesaggio è suggestivo. Non per altro parliamo di una delle zone più belle e caratteristiche della Francia. Le temperature in inverno sono rigide e spesso nevica ma proprio questa atmosfera farà vivere pienamente la magia del Natale. E dopo aver visitato i pittoreschi borghi si potrà fare una sciata presso uno dei numerosi impianti sciistici della regione.

L’itinerario natalizio tra i pittoreschi borghi dell’Alsazia

Sono diverse le cittadine da visitare, ognuna per una caratteristica specifica che rende il borgo speciale. Si parte da Eguisheim, spettacolare con le case a graticcio dai colori pastello e le pittoresche strade circolari. Sembra uscita da una cartolina questa fiabesca città. Si prosegue in direzione Colmar dove ammirare la Piccola Venezia. Un tripudio di casette in legno colorate e di meravigliosi canali dove passano barchette simili alle gondole. Inoltre Colmar è la capitale dei vini d’Alsazia e il centro storico medievale è perfettamente conservato.

Alsazia
Spostiamoci a Kaysersberg, tra i luoghi più autentici della regione posto lungo la Strada dei Vini. Altra cittadina fiabesca circondata da vigneti e protetta da un castello. Questo è il borgo che ha ispirato l’ambientazione de La Bella e La Bestia, tra le colline, le case a graticcio colorate e i profumi delle pasticcerie. Ma non è l’unica fonte di ispirazione del film, anche Riquewihr merita una visita per trovare le somiglianze. Infine, ultima tappa dell’itinerario è Strasburgo. Con oltre 300 mercatini di Natale, la cattedrale gotica, le decorazioni natalizie l’atmosfera è magica e fiabesca. Maestoso il grande albero in Place Klèber, piazza che ospita anche il Villaggio della Condivisione.

