Raggiungi i mercatini di Natale più belli in sole 4 ore: la meta più amata del 2025 – Viagginews.com

Vivi l’atmosfera unica dei mercatini di Natale e raggiungili in sole 4 ore: ecco quale meta devi assolutamente visitare!

Con il sopraggiungere delle festività natalizie, si risveglia in tutta Europa la tradizione secolare e attesissima dei mercatini di Natale. Attrattive tipiche del periodo, i mercatini arricchiscono le piazze e le strade delle città più belle del continente, rivelandosi una meta imperdibile per vivere pienamente l’atmosfera magica del Natale.

Con delle radici le quali affondano nella cultura germanica, oggi la tradizione dei mercatini di Natale si è diffusa in tutto il mondo. Complice la scenografica bellezza dei paesaggi, tuttavia, i mercatini più affascinanti sono spesso legati ai luoghi di montagna e ai Paesi degli Nord Europa.

Oltre ai dolci tradizionali, tipici del periodo di Natale, i mercatini di Natale possono offrire ai loro visitatori diverse attrattive degne di nota. Dai momenti di gioco dedicati ai più piccoli, fino agli stand con accessori e capi di abbigliamento, i mercatini di Natale possono rivelarsi una scoperta anche per i veterani.

Mercatini di Natale più belli? Li raggiungi in sole 4 ore

Raggiungere i mercatini di Natale più belli d’Europa, rappresenta un modo divertente, appagante e indimenticabile per iniziare a festeggiare al meglio le celebrazioni natalizie. Per recarsi in questi luoghi magici, basteranno sole 4 ore di treno da Roma, Firenze, Bologna o Venezia. Da qui, difatti, parte ogni giorno il Nightjet delle Ferrovie Austriache (ÖBB), un treno diretto verso alcune delle mete principali dell’Austria.

Da queste città italiane, sarà possibile raggiungere Salisburgo e Vienna, due dei luoghi dove poter visitare i mercatini di Natale più antichi di tutta Europa. A partire dal 14 novembre fino a metà gennaio, difatti, le due città austriache si riveleranno essere la scenografia perfetta per i tradizionali mercatini natalizi. Non solo stand di degustazioni, prodotti tipici e creazioni artigianali, Salisburgo e Vienna ospiteranno una costellazione di eventi i quali trasformeranno le due città in un palcoscenico dove divertirsi in compagnia.

I viaggi con i treni Nightjet sono pensati per offrire il massimo comfort al passeggero. All’interno dei vagoni, è possibile usufruire della connessione Wi-Fi gratuita, oltre di un vano bar dove poter acquistare bevande e snack ad un prezzo economico. Per chi viaggia in gruppo, inoltre, è possibile richiedere lo scompartimento cuccette il quale può ospitare fino a 4 persone contemporaneamente.