Scuola, se hai questi requisiti puoi pagare molto meno i libri: come ottenere lo sconto – viagginews.com

Puoi pagare molto meno i libri di scuola, a condizione che tu possieda i seguenti requisiti: come ottenere l’agevolazione.

Quaranta euro. Questo può essere il costo di un solo manuale. Se lo moltiplichiamo per le diverse materie e lezioni, la somma che le famiglie versano per permettere ai figli di ricevere un’istruzione dignitosa supera di gran lunga il centinaio di euro. Per alcuni è uno scherzo, per altri un po’ meno. L’inflazione e la difficoltà dei salari di seguire proporzionalmente l’aumento dei prezzi ha influito sul potere di acquisto degli italiani. In alcuni casi è nullo.

Per questo motivo le senatrici Mariastella Gelmini e Giusy Versace di Noi Moderati hanno proposto un emendamento, al vaglio delle commissioni parlamentari competenti, che vorrebbe inserire nella Finanziaria una detrazione, senza distinzione di reddito, per i nuclei familiari che includono studenti iscritti alle scuola superiori. Nella consapevolezza che sono proprio i manuali degli ultimi anni di studi a raggiungere costi piuttosto elevati. Ma in cosa consisterebbe questa iniziativa?

Sconto sui libri di scuola, discussione in Parlamento: come ottenere l’agevolazione

Gelmini e Versace hanno proposto due proposte differenti, con lo stesso obiettivo: gravare meno sulle famiglie per quanto riguarda il costo dell’istruzione. La prima versione, quella accennata precedentemente, non prevede limiti di reddito e implica una detrazione del 22% per tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori. E include il concetto di non cumulabilità. Un’iniziativa che comporterebbe un investimento statale di 67milioni di euro l’anno, a partire dal 2026.

La seconda versione invece è limitata all’ISEE – Indicatore della situazione economica equivalente –, che non deve essere superiore a 35mila euro. Una selezione che permette di diminuire drasticamente l’investimento statale, raggiungendo così 33milioni di euro l’anno. Sempre a partire dal 2026. L’importo speso per acquistare i libri di testo necessari per la frequenza scolastica sarebbero così recuperati, nella modalità indicata, attraverso il modello 730 o il modello Redditi.

L’unico inconveniente è il fatto che questa agevolazione non è cumulabile. Cosa significa? In sostanza, il cittadino può accedervi solo se non ha già usufruito di altre agevolazioni o forme di sostegno pubblico. Ad ogni modo, si tratta di un’iniziativa che non ha ancora ricevuto conferma da parte dell’Esecutivo. Per il momento gli studenti possono però accedere alla Carta Cultura Giovani, alla Carta del Merito, al Bonus Musica e Bonus Trasporti, infine alla Carta Giovani Nazionale – quest’ultima fino a 35 anni –.