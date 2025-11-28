Questo villaggio di Natale a Orio al Serio è gratis – e molto più magico di quanto ci avevano detto

Tutti – o quasi – i villaggi di Natale sono gratuiti, ma questo è molto di più. È la porta d’accesso per chi vuole vivere una giornata magica e indimenticabile.

Ci siamo mai chiesti perché il Natale ci piace così tanto? Perché ci sono persone che a novembre pensano già agli addobbi natalizi e ai vari luoghi dove respirare l’atmosfera di festa? Forse perché quella magia ci fa tornare, anche solo per un po’, bambini. Ci fa sentire il calore in una giornata fredda e ci fa sentire più vicini alle persone che amiamo. Ecco: se a questo si aggiunge la magia che certi luoghi riescono a trasmettere appieno, beh, il quadro è completo.

E noi sì, avevamo sentito parlare di questo luogo, avevamo anche visto qualche video sui social, ma mai ci saremmo immaginati di trovarci di fronte a un allestimento così magico, ricco di luci, colori ed effetti scenici. Risultato? Ci torneremo anche quest’anno, ma non prima di condividere con voi la magia di Linea Verde.

La magia del Natale a Linea Verde: cosa sapere prima di andarci e perché ne vale il viaggio

Alla fine, quando un posto è gratis, ci vai più volentieri: sai che, anche se non soddisfa le aspettative, non hai speso niente. Il guaio è quando lo vedi. È talmente bello che acquistare viene naturale, e non è un modo di dire. C’è chi nei commenti lo ha detto chiaramente: esci felice, sì, ma magari anche un po’ più leggero… nel portafogli. Vabbè, questo è un altro discorso.

Noi l’anno scorso siamo arrivati verso le 16.30, una di quelle ore in cui la luce si abbassa e l’allestimento sembra quasi risucchiare dentro: luci accese, addobbi che si muovono (sì, proprio quelli che tutti notano), e quella sensazione di “ok, torniamo bambini per mezz’ora”. E più di mille parole, a spegarlo, sono video come questo qua sotto.

La cosa bella è che non serve prenotare: l’ingresso è libero, e la fila – se c’è – scorre veloce. Dopo le 17.00 un po’ di gente arriva, specie nei weekend, quindi se volete girare con calma meglio muoversi prima. Gli orari sono sempre gli stessi: lun–ven 9.00–12.30 e 14.30–19.30, sabato e domenica orario continuato 9.00–19.30. Comodissimi.

Una cosa ce la chiedono sempre: “Ma dov’è?”. È semplice: Via Galileo Galilei 2, Orio al Serio, a due minuti dall’aeroporto e praticamente impossibile da sbagliare.

Ultimo consiglio, e qui parliamo per esperienza nostra ma anche degli altri: non andateci con lo zaino vuoto. Tra luci, pupazzi, decorazioni in movimento e quelle cose che, uscire a mani vuote è difficilissimo. Poi oh, nessuno ve lo vieta, ma preparatevi moralmente.