Questo borgo magico viene illuminato solo da candele: troverete casette in legno con prodotti artigianali e stand gastronomici unici

In questo periodo dell’anno c’è un borgo medievale italiano che viene illuminato solo dalle candele rendendo l’atmosfera natalizia ancora più magica.

Natale è una festa che ha un’origine esclusivamente religiosa ma che in epoca moderna ha acquisito una valenza sociale che valica il significato originale e i confini delle tradizioni più antiche del nostro Paese. Gran parte degli eventi che già a partire da fine novembre sono collegati alla festività sono di natura “laica” e commerciale, inoltre le decorazioni più diffuse e il modo in cui le città si trasformano ha origine più dalle tradizioni celtiche e americane che non da quelle italiane.

Questo miscuglio di stimoli e di culture non ha invalidato o reso meno potente il significato del Natale, ma è servito più che altro a trasmettere il sentimento più tipico di questa festività anche a chi non gli riconosce una valenza religiosa. Durante le festività tutti siamo pervasi da una spensieratezza ed una serenità collettiva, probabilmente perché si rinnova l’importanza del legame familiare, ma anche perché tutto ciò che c’è intorno stimola i nostri sensi, ci fa scaturire una maggiore voglia di comunione e socialità.

I luoghi per eccellenza di questo ritrovato senso comunitario sono in genere i mercatini di Natale, zone della città in cui è possibile perdersi tra le bancarelle che vendono leccornie o oggettistica a tema che potrebbe arricchire la nostra collezione casalinga, ma dove si trovano anche spettacoli musicali, di danza e divertimenti per grandi e piccini.

L’Italia è ricca di città e paesini che in questo periodo diventano ancora più caratteristici e belli da visitare, ma solo uno di questi allestisce il proprio mercatino all’interno di un borgo medievale che viene illuminato esclusivamente da candele, motivo per cui ha guadagnato il soprannome di “Borgo delle candele”.

Borgo delle candele, il luogo più magico per gli amanti dei mercatini di Natale

Immaginate adesso di entrare in un borgo medievale, con le sue mura di pietra, con i vicoletti stretti in cui per orientarvi basta guardare in alto e scorgere in che posizione si trova il campanile della chiesa esattamente come facevano le persone di quell’epoca. Adesso provate a pensare come vi sentireste a farlo la sera, quando la luce cala, e quale emozione potreste provare ad accorgervi che le uniche fonti di illuminazione sono le candele piazzate strategicamente lungo il cammino.

In un certo senso è come se si recuperasse non solo la tradizione più antica di questi mercatini, ma anche il modo di vivere la festività dei nostri avi. Questa magia natalizia è possibile viverla solo a Candelara (nomen omen), paesino delle Marche in provincia di Pesaro in cui da 22 anni si organizza la manifestazione “Candele a Candelara”.

A partire dal 22 novembre e fino al 20 dicembre, durante i fine settimana il paesino viene illuminato esclusivamente dalle candele. Mentre si passeggia per le vie ci si imbatte in settanta casette di legno che ospitano stand gastronomici, divertimenti per i bambini, spettacoli con trampolieri, zampognari e folletti suonatori.

I turisti hanno anche la possibilità di effettuare delle visite guidate che gli permettono di ammirare la bellezza di questo borgo e di conoscerne la storia, ma anche di visitare il castello, la cinta muraria, la torre dell’orologio e la chiesa di San Francesco.