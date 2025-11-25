Prepara la pizza fritta come la fanno a Napoli e lasciati conquistare dal suo ripieno: è perfetta per il sabato sera

Se vuoi preparare la pizza fritta proprio come la fanno nelle stradine di Napoli è questa la ricetta da provare: è perfetta.

La pizza fritta è uno degli street food più amati della tradizione napoletana, un’icona popolare che nasce come alternativa economica alla pizza classica ma che, nel tempo, è diventata un vero rituale gastronomico. Croccante fuori e morbida dentro, sprigiona un profumo irresistibile e un sapore che racconta storie di vicoli, famiglie e serate allegre. Perfetta per un sabato sera informale, conquista sempre tutti con la sua anima semplice e golosa.

A differenza della pizza classica cotta nel forno, la pizza fritta ha una marcia in più: la sfoglia si gonfia leggermente quando incontra l’olio caldo e racchiude un cuore morbido, quasi cremoso, grazie al ripieno. In molte friggitorie napoletane è considerata una piccola opera d’arte, fatta di gesti veloci, impasti riposati e ingredienti scelti con cura. Chi la assaggia per la prima volta resta sorpreso da quanto possa essere leggera nonostante la frittura, merito della lievitazione lenta e della chiusura perfetta “a mezzaluna” che impedisce all’olio di penetrare.

La ricetta originale per preparare la pizza fritta proprio come la fanno a Napoli: soffice, gonfia e dal cuore filante

Preparare la pizza fritta napoletana non è complicato, tuttavia, per averla proprio come l’originale, dovranno essere rigorosamente rispetti i tempi di lievitazione e i passaggi. Solo così, il sapore sarà così coinvolgente, che vi conquisterà al primo assaggio. Scopriamo quindi, ingredienti e procedimento per preparare questa delizia partenopea.

Ingredienti per 10 pizze:

500 gr di farina 00

300 gr di acqua

6 gr di lievito di birra

1 cucchiaio raso di sale

1 cucchiaio di olio

250 gr di ricotta

150 gr di mozzarella

100 gr di salame

30 gr di parmigiano

Sale

Pepe

Olio di semi

Procedimento:

Disporre la farina a fontana e mettere al centro l’acqua a temperatura ambiente ed il lievito Lavorare l’impasto e aggiungere l’olio e il sale Impastare fino a rendere la pasta liscia e omogenea Lasciare lievitare l’impasto per un paio d’ore o fino al raddoppio Nel frattempo, preparare l’imbottitura, mettendo in una terrina la ricotta, la mozzarella e il salame tagliato tutto a dadini, il parmigiano, sale e pepe Quando l’impasto sarà ben lievitato dividerlo in tante palline, ne dovranno uscire circa 10 Stendere ciascuna pallina con un mattarello o a mano in modo da fare tante pizzette Distribuite qualche cucchiaio di imbottitura sulla metà del disco di pizza Richiudere le pizzette a forma di calzone e con le dita sigillate bene i bordi Lasciare nuovamente lievitare per un’altra mezz’ora Ora non resta che friggere le pizze in abbondante olio bollente

Basteranno pochi minuti per lato. Una volta che saranno ben dorate, prendere le pizze e lasciarle scolare su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Ora non resta che gustarle ben calde e…buon appetito!