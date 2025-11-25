Prepara la pizza fritta come la fanno a Napoli e lasciati conquistare dal suo ripieno: è perfetta per il sabato sera

Se vuoi preparare la pizza fritta proprio come la fanno nelle stradine di Napoli è questa la ricetta da provare: è perfetta.
La pizza fritta è uno degli street food più amati della tradizione napoletana, un’icona popolare che nasce come alternativa economica alla pizza classica ma che, nel tempo, è diventata un vero rituale gastronomico. Croccante fuori e morbida dentro, sprigiona un profumo irresistibile e un sapore che racconta storie di vicoli, famiglie e serate allegre. Perfetta per un sabato sera informale, conquista sempre tutti con la sua anima semplice e golosa.
A differenza della pizza classica cotta nel forno, la pizza fritta ha una marcia in più: la sfoglia si gonfia leggermente quando incontra l’olio caldo e racchiude un cuore morbido, quasi cremoso, grazie al ripieno. In molte friggitorie napoletane è considerata una piccola opera d’arte, fatta di gesti veloci, impasti riposati e ingredienti scelti con cura. Chi la assaggia per la prima volta resta sorpreso da quanto possa essere leggera nonostante la frittura, merito della lievitazione lenta e della chiusura perfetta “a mezzaluna” che impedisce all’olio di penetrare.
La ricetta originale per preparare la pizza fritta proprio come la fanno a Napoli: soffice, gonfia e dal cuore filante
Preparare la pizza fritta napoletana non è complicato, tuttavia, per averla proprio come l’originale, dovranno essere rigorosamente rispetti i tempi di lievitazione e i passaggi. Solo così, il sapore sarà così coinvolgente, che vi conquisterà al primo assaggio. Scopriamo quindi, ingredienti e procedimento per preparare questa delizia partenopea.
Ingredienti per 10 pizze:
- 500 gr di farina 00
- 300 gr di acqua
- 6 gr di lievito di birra
- 1 cucchiaio raso di sale
- 1 cucchiaio di olio
- 250 gr di ricotta
- 150 gr di mozzarella
- 100 gr di salame
- 30 gr di parmigiano
- Sale
- Pepe
- Olio di semi
Procedimento:
- Disporre la farina a fontana e mettere al centro l’acqua a temperatura ambiente ed il lievito
- Lavorare l’impasto e aggiungere l’olio e il sale
- Impastare fino a rendere la pasta liscia e omogenea
- Lasciare lievitare l’impasto per un paio d’ore o fino al raddoppio
- Nel frattempo, preparare l’imbottitura, mettendo in una terrina la ricotta, la mozzarella e il salame tagliato tutto a dadini, il parmigiano, sale e pepe
- Quando l’impasto sarà ben lievitato dividerlo in tante palline, ne dovranno uscire circa 10
- Stendere ciascuna pallina con un mattarello o a mano in modo da fare tante pizzette
- Distribuite qualche cucchiaio di imbottitura sulla metà del disco di pizza
- Richiudere le pizzette a forma di calzone e con le dita sigillate bene i bordi
- Lasciare nuovamente lievitare per un’altra mezz’ora
- Ora non resta che friggere le pizze in abbondante olio bollente
Basteranno pochi minuti per lato. Una volta che saranno ben dorate, prendere le pizze e lasciarle scolare su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Ora non resta che gustarle ben calde e…buon appetito!