C’è una copia esatta del Colosseo che nessuno conosce: ha quasi duemila anni, perfettamente conservato e ti lascerà senza parole – viagginews.com

Il Colosseo è il simbolo di Roma e per gran parte del mondo quello dell’Italia intera, ma se vi dicessimo che ne esiste un altro di dimensioni enormi, antico come l’Anfiteatro Flavio e conservato addirittura in condizioni migliori?

Tra le varie opere architettoniche di origine romana, l’Anfiteatro Flavio (conosciuto come Il Colosseo) è probabilmente quella più conosciuta al mondo. Struttura dedicata agli spettacoli pubblici ed i giochi per il popolo, il Colosseo era il luogo di aggregazione più popolare della Roma imperiale ed chiaramente quello costruito nella Capitale dell’Impero è stato il primo (la costruzione fu commissionata da Vespasiano nel 72 d.C.) ed il più imponente di tutti.

La popolarità degli spettacoli divenne presto enorme e anfiteatri simili a quello originale vennero costruiti in altre zone d’Italia (quello di Capua ne è un esempio) e in varie province dell’Impero come ennesimo simbolo del dominio di Roma sulle province. Ancora oggi è possibile visitare degli anfiteatri romani in Francia (Arles e Nimes), in Germania (Treviri), Croazia (Pola), Spagna (Tarragona) e persino in Libia.

Si tratta di strutture decisamente più piccole rispetto all’anfiteatro di Roma, nemmeno paragonabili per dimensioni e capienza, alcune delle quali per altro hanno uno stato di conservazione decisamente peggiore di quello del Colosseo. C’è però una struttura che si è mantenuta addirittura meglio del Colosseo e che ha sulle spalle quasi 2000 anni.

Quando è stato costruito e dove si trova il Colosseo Africano

Se si eccettuano quello di Roma e quello di Capua, l’anfiteatro di Jem è il più grande in assoluto e di certo è il più grande costruito al di fuori dei confini italiani. Progettato e costruito su volere dell’Imperatore Giordano III tra il 230 ed il 238 d.C., questo Colosseo rappresentava l’estensione del potere e della cultura di Roma in territorio africano ed è ancora oggi uno dei monumenti più importanti e visitati della Tunisia.

A differenza della più nota struttura simbolo della Capitale, l’anfiteatro di Jem si è conservato in maniera incredibile e ancora oggi è possibile percorrere sia i corridoi che portavano alle tribune degli spettatori, sia calpestare il centro dell’arena in cui avvenivano i combattimenti tra gladiatori, sia visitare i sotterranei in cui venivano imprigionati gli schiavi che si sarebbero poi esibiti per conquistare il favore del pubblico, la salvezza e nei casi più fortunati la libertà.

Grazie al perfetto stato di conservazione di questo Anfiteatro è più semplice immaginare come si svolgevano gli spettacoli, qual era la vita che conducevano i gladiatori al suo interno e anche l’esperienza che vivevano gli spettatori sugli spalti. Parliamo comunque di una struttura grande la metà del Colosseo, visto che i suoi spalti potevano ospitare un massimo di 35mila persone, mentre l’Anfiteatro Flavio ne poteva ospitare addirittura tra le 50mila e le 80mila.