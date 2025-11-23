Chiamarla spa sarebbe un’offesa: questo è il tempio termale più mozzafiato d’Europa

Paradossalmente meta meno visitata dagli italiani, ma al contempo luogo che accoglie il tempio termale più spettacolare d’Europa a soli 30€.

Spesso si cerca, specialmente in questa stagione fredda, una spa pronta a regalarci quel tocco di relax che salva chi vive giornate frenetiche o stressanti. Quel luogo che rigenera, che ci porta ad abbandonarci al calore dell’acqua e alla bellezza di location create appositamente per far percepire quell’atmosfera elegante e rilassata tipica. E poi ci sono quei giorni in cui si vuole di più: prendere l’auto o il treno e spingersi oltre i confini per vedere se dietro il proprio quartiere si nasconde qualcosa di davvero suggestivo.

Beh, in questo caso il viaggio è leggermente più lungo, ma una volta visto che con appena 30€ si ha accesso a un luogo mozzafiato che non ha nulla a che vedere con le spa che conosciamo (con tutto il rispetto per le stesse), ogni km prende magicamente senso. E questo posto, di cui vi parleremo oggi, ne è sicuramente la prova lampante.

Com’è davvero Caldea e perché vale il viaggio

Ci troviamo nei Pirenei orientali, tra Francia e Spagna. A parole si fa fatica a spiegare Caldea, perché non è la classica struttura termale con tre piscine e due idromassaggi in fila. Qui si parla di un complesso enorme diviso in aree diverse, ognuna con atmosfera propria: quella più ‘classica’, quella pensata per rilassarsi sul serio, e poi la parte premium – quella più silenziosa, con vista sulle montagne, luci morbide e passaggi dove l’acqua sembra accompagnarti da una sala all’altra.

Le vasche sono tante e tutte diverse; dalle piscine calde interne a quelle esterne, ma tutte davvero suggestive. C’è anche la Kids Spa, riservata ai bambini da 3 a 4 anni (20€ per loro) e altri pacchetti in base alla fascia d’età. Noi ci siamo stati di sera, quando le luci danno quel tocco esclusivo e magico allo stesso tempo e viene offerto il servizio con drink (43/46€). Che sia merito del contrasto tra il freddo delle montagne e il calore dell’acqua, rimane una di quelle sensazioni che ti restano addosso.

Come già detto, l’esperienza è molto più accessibile di quello che sembra: l’ingresso base parte da circa 30€, e anche i percorsi più completi restano accessibili rispetto alle aspettative. Ti danno accappatoio, asciugamano e ciabatte, non devi portare nulla. E se dormi negli hotel lì intorno – noi eravamo allo Yomo, proprio davanti – ti basta attraversare la strada.

C’è anche da dire che Andorra La Vella è molto di più. In zona si trovano oltre 1000 negozi, profumi e cosmetici con sconti da far perdere la testa. E ancora: un’atmosfera da città-giocattolo incastrata tra le montagne, mercatini di Natale da fine novembre e un dominio sciabile che supera i 300 km. Insomma, il weekend qui scorre bene anche fuori dall’acqua. Da provare almeno una volta nella vita.