Sei mai salito su un treno del Natale? Itinerari stupendi e confortevoli: un viaggio alla portata di tutti!

Arriva il viaggio dei tuoi sogni, sei mai salito su un treno del Natale? Con questi itinerari vivrai una magia!

Ogni espresso ha il suo nome, tappe, date e itinerari da scoprire: per delle vacanze fuori dagli schemi, ecco come organizzare al meglio la fine dell’anno! Basta soltanto scegliere il luogo prediletto per le propri esigenze e desideri, e poi prenotare il vagone dei sogni. Per chi non vede l’ora di celebrare il Natale in modo speciale, ecco il treno da prendere al volo!

Date le offerte si tratta davvero di un treno del Natale da cogliere al volo, ma ci sei mai salito? Soprattutto hai mai fatto un’esperienza così magica? Non servono spiegazioni, ma di certo il solo pensiero di salire su un vagone e ritrovarsi catapultati in tappe tipicamente natalizie a partecipare a degli eventi a tema, è davvero affascinante.

Ovviamente, non bisogna perdere tempo, ma rendersi conto di quali sono le tappe più belle, soprattutto di quali tra quelle più convenienti possono fare al caso proprio, in relazione a esigenze di spostamento e perché no, anche di desideri!

Se non sei mai salito su un treno del Natale, è arrivato il momento per farlo!

Tariffe convenienti se prenotate in tempo e luci che illuminano le carrozze incantando l’atmosfera proprio come i film preferiti di Natale, insomma è un’occasione da non perdere, anche perché ogni treno ha la sua specialità! Quale prenderai per rendere il Natale di quest’anno ancora più magico?

Se vuoi prendere il più famoso, allora devi salire sulla Transiberiana italiana da Sulmona a Roccaraso. Dal 22 novembre fino al 21 dicembre 2025, ogni weekend la ferrovia in questione attraversa i parchi con la magia del Natale. Tra valli innevate e soste nei borghi d’Abruzzo, si vive l’atmosfera dei mercatini direttamente sul treno. Date confermate: 22-23. 29-30 a novembre, 6-7-8, 13-14, 20-21 a dicembre.

Segue sempre con partenza da Sulmona ma post-feste, dal 26 al 30 dicembre 2025 e dal 2 al 6 gennaio 2026, la stessa ferrovia conduce tra i boschi, per un’esperienza lenta per chi ama le atmosfere di montagna e i paesaggi autentici.

Ci si sposta con l’Espresso del Natale da Roma ad Arezzo dal 30 novembre al 28 dicembre. Il treno parte ogni domenica, è un viaggio all’insegna della musica, addobbi e sorprese con Dj. Anche qui si esploreranno i mercatini più famosi. Ma se si vuole fare un’esperienza estera, sempre l’Espresso che parte da Roma porta a Monaco di Baviera dal 12 al 14 dicembre! Esperienza notturna tra alpi, luci e profumi del Natale tedesco.

Molto affascinante, c’è solo il 5 dicembre 2025 la possibilità di prendere un treno storico che porta nel mondo dei Krampus, le creature alpine del folklore natalizio, è nel cuore del Friuli! Mentre sempre per fare un’esperienza unica tra arte, fede e tradizione, c’è la magia dei presepi artigianali tra i borghi del Friuli solo l’8 dicembre, da Gemona a Salice.