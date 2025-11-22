La ricetta segreta della focaccia barese di Francesco Aquila: una delizia patrimonio dell’umanità

Se conosciamo la ricetta segreta della focaccia barese è merito di Francesco Aquila che l’ha condivisa sui social.

Quando si ha voglia di mangiare una prelibatezza italiana apprezzata in tutto il mondo bisogna preparare la focaccia barese. Si possono trovare varie ricette online, noi proporremo quella di Francesco Aquila originario di Gravina di Puglia.

Un impasto di miglio, orzo, acqua e sale, così nel II secolo a.C. Catone raccontava la focaccia. Un impasto di forma rotonda cotto su pietra con olio d’oliva, spezie e miele. Dai fenici ai cartaginesi e greci con la preparazione di una focaccia ottenuta con farina d’orzo, segale, miglio per arrivare ai romani dove la focaccia era offerta agli dei. E nel Rinascimento non c’erano nozze senza focaccia. La storia certifica, dunque, la sublimità di questo prodotto così semplice ma gustoso.

E la focaccia barese ne è un chiaro esempio. Si narra che piccolo panettiere proponendo questa sua bontà abbia fatto chiudere i battenti al colosso americano McDonald’s che aveva aperto un fasti food ad Altamura. L’unicità dei sapori non ha rivali e la focaccia barese è oggi qualcosa di unico, speciale, autentico. Può sostituire il pranzo, essere servita a triangoli durante un aperitivo oppure accompagnare la cena. Se vi è venuta l’acquolina in bocca dovete conoscere la ricetta per preparare una deliziosa focaccia barese a casa propria. Ci pensa Francesco Aquila a fare chiarezza sulla sua pagina Instagram @francesco.aquila.10.

Prepariamo la focaccia barese di Francesco Aquila

La definisce patrimonio dell’umanità e dopo averla assaggiata si capisce subito che ragione. Francesco Aquila, vincitore di Masterchef 10, avvisa subito i follower con “Questo reel potrebbe farvi venire fame”. Già solo l’aspetto mette appetito, immaginiamo sentire il profumo che sensazioni potrà donare. Ma basta immaginare, è il momento di cucinare.

INGREDIENTI

700 ml di acqua

25 grami di lievito di birra

un cucchiaino di zucchero

650 grammi di farina 00

500 grammi di semola

250 grammi di patate bollite

16 grammi di sale

80 ml di olio evo

pomodorini ciliegino

origano

olive verdi o nere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AQUILA FRANCESCO (@francesco.aquila.10)

PREPARAZIONE

In una ciotola capiente unite l’acqua, il lievito sbriciolato a mano, lo zucchero, la farina, la semola. Schiacciate le patate bollite direttamente nella ciotola con gli altri ingredienti. Aggiungete il sale e impastate a mano. Fate incordare tutti gli ingredienti poi aggiungete l’olio e impastate ancora. Ottenuto un impasto liscio e rotondo lasciatelo lievitare per un’ora e mezza. Tagliate i pomodorini e conditeli con sale, origano e olio in una ciotola. Formate dei panetti con l’impasto e stendeteli in teglia con dell’olio e uno spessore di 1 centimetro e mezzo. Lasciate lievitare altri 30 minuti. Condite la focaccia rompendo i pomodori con le mani e aggiungete le olive. Spolverate con origano. Cuocete in forno a 250° per 20 minuti.

Una volta cotta la focaccia sarà croccante e pronta per essere gustata calda e fragrante. Bella e buona, seguendo tutti i passaggi attentamente si otterrà un risultato perfetto.