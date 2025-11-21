5 App gratuite che cambieranno il tuo modo di viaggiare: zero stress e risparmi un botto

Da quando ho scoperto queste 5 App viaggio molto più spesso: zero stress e risparmio anche un bel po’ di soldi.
La tecnologia è nata proprio con lo scopo di semplificarci la vita. Ci riesce sempre? Assolutamente no, a volte anzi ce la complica pure. Ma qualche volta, invece, riesce perfettamente nel suo scopo. Ci sono App assolutamente geniali che, se non esistessero, bisognerebbe inventarle.
Le App più utili che ho scoperto negli ultimi mesi hanno tutte a che fare con i viaggi. Quindi se sei in partenza o se, comunque, hai intenzione di farti un bel viaggetto nei prossimi mesi, ti consiglio di scaricarle subito in quanto oltre a semplificarti la vita, ti faranno anche risparmiare.
Viaggiare è un’esperienza meravigliosa ma, talvolta, rinunciamo proprio per una questione economica. Altre volte, invece, partiamo pieni di entusiasmo ma poi, tra una complicazione e un’altra, tutto si riduce a stress puro. Grazie a queste App eviterai qualsiasi inconveniente spiacevole e ti godrai al massimo la tua vacanza.
App di viaggi: queste 5 ti cambiano la vita
Esistono App a dir poco geniali che possono semplificarci la vita in vari modi e in diverse situazioni. Le 5 App che ti svelerò di seguito sono tutte gratuite ma sono le migliori quando si viaggia: aiutano a risparmiare e, soprattutto, ti risolvono un sacco di imprevisti che puoi avere in vacanza.
- Opentable. Quante volte hai speso una marea di soldi per mangiare malissimo in quanto non sapevi dove andare? Grazie ad Opentable non accadrà più. E’ fantastica per prenotare ristoranti in qualunque città del mondo in pochi secondi. Soprattutto, grazie a questa App, eviti le trappole super costose per turisti e trovi ristoranti locali tipici e anche economici. Inoltre puoi leggere le recensioni di chi li ha già provati.
- Bounce. Quest’App è la salvezza quando devi lasciare l’albergo la mattina ma hai il volo nel pomeriggio. Grazie a quest’applicazione troverai tutti i luoghi in cui potrai lasciare gratuitamente i tuoi bagagli mentre tu ti godi ancora qualche escursione senza le valigie appresso.
- Currency. La migliore, mi ha aiutata in non so quante situazioni. Grazie a quest’App – assolutamente gratuita – in pochi istanti riuscirai a fare il cambio valuta anche se sei offline. Utile, soprattutto, per quelle volte in cui viaggi fuori dall’Unione europea e vuoi monitorare le tue spese.
- Travel 365. L’App perfetta per pianificare da sola il tuo viaggio da zero senza ricorrere alla solita agenzia di viaggi: ti aiuta a scegliere itinerari e ti suggerisce tutti i luoghi d’interesse da vedere.
- Packr. Infine questa è l’App “amica” dei più pigri: fa la valigia al posto tuo. Tu dovrai solo inserire le date di partenza e ritorno e la tua destinazione e quest’App, in base alle condizioni climatiche, ti dirà cosa mettere in valigia e cosa lasciare a casa.