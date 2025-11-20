Il bombolone perfetto esiste! Con questa ricetta sarà come mangiare una nuvola ripiena

Un bombolone strabordante di crema pasticciera, una golosità unica per una colazione da sogno. Ora sì che la giornata può iniziare.

La colazione è il pasto più importante, quello che determina le energie e il buon umore con cui si affronteranno le ore successive. Quando ci si sente già di corda una buona colazione è ciò che risolleva il morale e fa credere che nella vita possano accadere cose belle.

Ogni persona affronta l’inizio della giornata in modo diverso. C’è chi beve una tazza di caffè ed esce di casa, chi è affezionato all’idea del latte e biscotti o latte e cereali come da bambini e chi cerca il buon umore in torte fatte in casa accompagnate dal tè o da un succo. Fare colazione è un momento di risveglio, bisognerebbe dare più attenzione a questo primo pasto della giornata.

Può fare nettamente la differenza su come si affronteranno le ore di lavoro, di scuola o le faccende domestiche. Perché le persone amano tanto andare al bar a fare colazione? Qui hanno tanta scelta golosa e si sentono coccolate ricevendo un’iniezione di ottimismo. Cornetti, crostatine, ciambelle, bomboloni, squisitezze assolute ma perché non prepararli in casa?

Ecco la perfezione, i bomboloni alla crema pasticcera super soffici

Sembrerà di mangiare una nuvola, parola di @manucookandrock che ha presentato la ricetta dei bomboloni super soffici su Instagram @giallozafferano. Mi raccomando, bisogna abbondare con la crema per farli diventare una golosità unica. Per velocizzare la preparazione si può usare la planetaria, se non si dovesse avere via con olio di gomito.

INGREDIENTI PER 10 BOMBOLONI

250 grammi di farina 00

250 grammi di farina manitoba

140 grammi di acqua

2 uova medie

40 grammi di zucchero

40 grammi di burro morbido

15 grammi di lievito di birra fresco

sale

olio per friggere di semi circa 1 litro

500 grammi di crema pasticcera

zucchero a velo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GialloZafferano (@giallozafferano)

PREPARAZIONE

Mettete nella ciotola della planetaria le farine, lo zucchero e il lievito fresco sbriciolandolo con le mani.

Avviate la planetaria e versate l’acqua a filo.

A parte sbattete le uova, poi aggiungetele poco per volta all’impasto in planetaria.

Unite il sale, circa 6 grammi. Continuate a mescolare per altri 3 o 4 minuti fino a che l’impasto sarà incordato e si separerà perfettamente dalle pareti della ciotola. Aggiungete il burro ammorbidito un pezzetto per volta. Continuate a lavorare per una decina di minuti.

Prendete l’impasto, date qualche piega e poi mettetelo in una ciotola coperto con carta trasparente. Fatelo lievitare in ciotola coperto per circa 3 ore e mezza.

Mettete un velo di farina sul piano di lavoro e trasferite l’impasto. Stendetelo con il mattarello e create due pieghe dal lato corto, coprite con la pellicola e fate riposare. Ristendete l’impasto e ripetete l’operazione partendo dai lati esterni. Concludete con ultimo giro di pieghe. Ristendete l’impasto e preparate i bomboloni. Devono riposare 90 minuti su carta forno.

Olio di semi 160/170° e cuocete i bomboloni.

Una volta dorati e pronti farciteli con crema pasticcera e una spolverata di zucchero a velo. Saranno una nuvola all’assaggio.