A Natale puoi viaggiare gratis: approfitta subito di questa iniziativa – Viagginews.com

Sogni di viaggiare gratis e organizzare la tua vacanza di Natale? Da oggi è possibile grazie a questa iniziativa da non perdere.

Manca sempre meno all’arrivo del periodo più magico dell’anno e, con esso, cresce il desiderio di organizzare una vacanza natalizia insieme a tutta la famiglia. Che sia per visitare i celebri mercatini di Natale o per esplorare una grande capitale culturale, le vacanze di dicembre rappresentano un modo per concedersi un momento di relax e divertimento.

Sebbene si tratti di una volontà comune a molte famiglie, organizzare una vacanza di Natale può rivelarsi una operazione dispendiosa. Per questo ed altri motivi, sono in molti a rinunciare ad un viaggio di famiglia fuori dalle mura di casa, preferendo trascorrere le vacanze in modo più semplice ed economicamente più sostenibile.

In questo scenario di difficoltà, si inserisce la nuova iniziativa pensata per supportare la mobilità degli italiani durante il prossimo periodo di Natale. Si tratta di una agevolazione da non perdere per chi vuole concedersi una vacanza fuori porta e approfittare delle vacanze natalizie per scoprire nuovi luoghi dentro e fuori i confini nazionali.

Viaggia gratis a Natale: approfitta dell’agevolazione

In occasione delle prossime festività natalizie, la Regione Lazio ha introdotto una nuova iniziativa dedicata ai giovani tra i 16 e i 25 anni. Si tratta di un programma il quale permette a quest’ultimi di viaggiare gratuitamente sui servizi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral. La misura, approvata dalla Giunta regionale, punta a favorire la mobilità sostenibile incentivando la scoperta delle bellezze del territorio. I beneficiari dell’iniziativa saranno i giovani residenti nella Regione Lazio e proprietari della nuova Carta Giovani “Bella X Noi”.

L’iniziativa verrà applicata a partire dall’8 dicembre 2025 fino al 6 gennaio 2026, includendo l’intero periodo delle vacanze natalizie. Durante queste settimane di festa, sarà possibile usufruire del trasporto regionale pubblico, su gomma e ferro, in modo del tutto gratuito. I giovani i quali usufruiranno dei trasporti in questo periodo, dovranno mostrare la Carta Giovani su richiesta dei responsabili del controllo biglietti sul mezzo.

Grazie all’iniziativa, i giovani potranno muoversi liberamente da una città all’altra del Lazio, senza dover ricorrere all’acquisto di un biglietto. Sarà possibile visitare i borghi più belli della regione, nonché partecipare agli eventi di Natale più importanti previsti durante il periodo in questione. Maggiori informazioni in merito all’iniziativa sono disponibili sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.