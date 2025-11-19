Ami viaggiare, ma non hai soldi da parte? Niente paura, non devi rinunciare, sfrutta questi trucchi e prepara la valigia

Le persone che amano viaggiare sono tante, può essere però difficile darlo se non si hanno soldi da parte. Niente paura, in casi simili si possono adottare trucchi davvero provvidenziali.

Avere il desiderio di visitare posti diversi rispetto a quello in cui viviamo può essere comune a molti, utile sia quando abbiamo semplicemente il bisogno di riposare, come accade quando andiamo al mare o in montagna, sia per vedere località nuove e conoscere altre culture. Non è detto però che soddisfare questa esigenza sia così semplice, viaggiare infatti può richiedere di avere da parte una cifra non indifferente, a maggior ragione se la distanza da percorrere è lontana, per questo in molti casi si può ritenere sia inevitabile dover rinunciare.

Uno spostamento rientra infatti tra quello che potremmo ritenere superfluo, ma non tutti riescono a permetterselo in una fase come questa in cui si deve convivere con un costo della vita decisamente elevato. In realtà, non è detto che questa sia l’unica strada da percorrere, è possibile infatti agire comunque sfruttando alcuni trucchi a cui forse non tutti potrebbero avere pensato.

Pochi soldi ma voglia di viaggiare: i trucchi che possono risolvere

Si tende a pensare che per le spese più elevate sia necessario avere una somma da parte, così da sentirsi più tranquilli e non essere costretti a fare sacrifici. Questo può essere vero a livello generale, anche se in molti casi può portare a rinunciare a qualcosa a cui si tiene, come può accadere quando si ha voglia di staccare per staccare un po’ la spina o vogliamo concedere questa opportunità a uno dei nostri figli, magari per una vacanza studio.

Pensare di ricorrere alle rate non è ritenuto da molti ideale, pensando a questa modalità di pagamento come a qualcosa che può essere perseguibile per qualcosa di estremamente necessario o comunque per un prodotto, non tanto per uno sfizio. In realtà, è possibile comunque soddisfare questa esigenza in una maniera diversa dal solito, anche innovativa, che può permettere anche di farlo più volte l’anno visto che può essere accessibile a tutti.

Gran parte del budget può finire alla voce “spostamento”, spesso elevato se si deve mettere in conto di farlo con il treno o con l’aereo. Ci sono però delle soluzioni da prendere però in seria considerazione quando non si hanno soldi da parte. È possibile, ad esempio, usufruire di servizi quali Carpooling e BlaBlaCar per viaggiare gratis o a bassissimo costo in Europa, semplicemente dividento i costi previsti per il carburante con il proprietario dell’auto che ci accompagnerà nel tragitto. Basta cercare tra gli iscritti ai siti chi è diretto nella stessa destinazione o almeno per parte di essa e organizzarsi. In alternativa, si può sfruttare Liftsurger, stesso servizio ma per le città oltreoceano America, Canada e Australia.

Non si può scartare del tutto anche qualcosa di “antico” ma ancora in voga, seppure sia da praticare con la massima cautela, ovvero l’autostop. Una volta arrivato nel posto scelto, è poi consigliabile camminare il più possibile, non solo per scoprire meglio le bellezze della città, ma anche per non aggiungere le spese previste per i mezzi pubblici.

Occhio inoltre a dove si decide di alloggiare, altro aspetto che può far lievitare il conto. Esistono, ad esempio, servizi quali House Sitting e Pet Sitting, grazie a cui si può essere ospitati (valutando le opzioni al sito dedicato) a casa di qualcuno completamente gratis, occupandoti in cambio della casa o degli animali domestici. Sono tanti invece i giovani che apprezzano recentemente il couchsurfing, grazie a cui si può dormire sul divano di una persona disposta ad ospitare e offrire in cambio la possibilità di essere ospitata da te quando sarà il suo turno, il tutto gratuitamente. Si può poi valutare anche l’Homestay, che permette di essere ospitati da una famiglia in cambio di un costo davvero basso.

Insomma, le opzioni da prendere in considerazione non mancano, a questo punto sarebbe davvero un peccato non approfittarne e viaggiare.