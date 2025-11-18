Prenota fin da subito la tua vacanza del 2026: approfitta delle promozioni migliori – Viagginews.com

Manca sempre meno all’inizio del 2026: prenota già da ora la tua vacanza e approfitta delle promozioni migliori.

L’anno sta per volgere al termine, i bilanci dei mesi trascorsi sono già pronti e l’arrivo del 2026 è ormai alle porte. Per chi ama organizzare tutto con largo anticipo, gli ultimi mesi dell’anno possono rivelarsi l’occasione giusta per pensare alla prossima vacanza estiva o primaverile.

Sono molteplici i benefici di una organizzazione preventiva della propria vacanza. Tra questi, spicca senza dubbio la possibilità di risparmiare sui costi del viaggio e del soggiorno, nonché l’occasione di usufruire di una scelta più ampia in termini di alloggi e servizi disponibili.

Chi decide di prenotare adesso le ferie del 2026, potrà usufruire di alcune delle promozioni migliori attualmente disponibili. Si tratta di una serie di offerte da non perdere, pensate per premiare i viaggiatori i quali prenotano in anticipo di qualche mese sull’effettiva data di partenza.

Prenota ora e approfitta delle offerte per il 2026

Organizzare le ferie del nuovo anno durante gli ultimi mesi del 2025 conviene! In questo periodo dell’anno, difatti, è possibile cogliere al volo una serie di promozioni e offerte in grado di abbattere notevolmente il costo complessivo del viaggio. Il mese di dicembre, inoltre, rappresenta il momento ideale per approfittare di offerte low cost per mete come la Croazia, la Turchia e il Portogallo, dove andare a trascorrere le proprie vacanze estive.

Sulla piattaforma web di Veratour, alla voce “Prenota Prima”, è possibile consultare le offerte attualmente disponibili per le vacanze del 2026. Grazie a queste promozioni, sarà possibile organizzare le prossime ferie con un budget estremamente accessibile. Per chi sogna l’Asia, è già disponibile un tour estivo di circa 13 giorni a partire da 887 euro. Il viaggio comprenderà mete come Osaka, Kyoto e Tokyo, oltre alla possibilità di aggiungere pacchetti per Bangkok e Phuket a partire da circa 758 euro.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, sarà possibile fare tappa a New York e a Miami a partire da 867 euro, con alcune riduzioni sulle tariffe del viaggio in aereo. Chi desidera rimanere all’interno dei confini europei, invece, potrà usufruire della promozione per la Grecia con un pacchetto a partire da circa 800 euro. Non può mancare, inoltre, un’offerta disponibile anche per il Marocco, con un imperdibile tour delle città imperiali a partire da Marrakech, disponibile a 753 euro.