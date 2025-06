Vivi la tua estate in Grecia: le isole low cost più belle per le tue vacanze – Viagginews.com

Sogni una vacanza in Grecia insieme a tutta la famiglia? Ecco le isole low cost da visitare almeno una volta nella vita.

Poetica, rilassante, misteriosa, la Grecia conquista ancora oggi milioni di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Con la sua storia millenaria, le spiagge baciate dal sole e un patrimonio culturale di immenso valore, la Grecia risulta essere una delle mete più ambite durante il periodo estivo.

Oltre ai paesaggi mozzafiato a picco sul mare, la Grecia vanta la presenza di numerose isole, ognuna con il suo carattere unico e affascinante. Dalle Cicladi, con le iconiche case bianche e blu, fino all’arcipelago del Dodecaneso, le isole greche stupiscono con il loro mix naturale di bellezza urbana e paesaggi romantici.

Complice un ritmo lento e spensierato, interrotto solo dalla movida notturna, le isole della Grecia risultano essere una delle mete ideali per trascorrere una vacanza in compagnia di amici e familiari, ad un prezzo non eccessivo e accessibile a tutti.

Grecia: le isole low cost ideali per l’estate 2025

Tra le isole greche più economiche, spicca senza dubbio Milos dell’arcipelago della Cicladi. Si tratta di un’isola molto grande, la quale vanta la presenza di alcune delle spiagge più famose della Grecia. Chi ama un’estate all’insegna dei bagni e delle escursioni nella natura, potrà vivere a Milos un’esperienza indimenticabile a bassissimo costo. Nello stesso arcipelago, segue anche Amorgos, la gemella più selvaggia e meno urbanizzata.

Caratterizzata dalla presenza del monastero di Hozoviotissa, costruito nel 1088, l’isola vanta bellissime spiagge bianche e molteplici ristoranti tradizionali in cui provare le specialità del luogo. Tra le isole greche più belle, spicca Karpathos, un vero e proprio paradiso terrestre ricco di spiagge larghe e mare cristallino. Tra Rodi e Creta, l’isola rappresenta una delle mete più amate, dove poter vivere un’estate all’insegna del mare e della movida notturna più divertente.

Nel Golfo Agrosaronico, invece, spicca l’isola di Idra, piccola e frastagliata, adatta ai turisti i quali desiderano ritirarsi in un tempio di relax e benessere. Perfetta per chi ama spostarsi a piedi, Idra vanta la presenza di spiagge stupefacenti, spesso poco affollate e meno frequentate. Popolata da pochi abitanti, Idra è la soluzione ideale per chi vuole vivere la Grecia più verace, ad un prezzo basso e adatto a qualsiasi tasca.