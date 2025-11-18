La spiaggia più bella del mondo si trova in Italia: abbiamo battuto Maldive e Caraibi! – viagginews.com

È la spiaggia più bella del mondo e una delle più sottovalutate: ha superato le Maldive e i Caraibi, si trova in Italia!

Tutti i viaggiatori puntano all’estero. Raramente ci ricordiamo di abitare una terra meravigliosa. L’Italia è un gioiello. Diciamolo: tutti un po’ ci invidiano. Capita troppo spesso però che il nostro sguardo si rivolga oltre i confini, cieco di fronte alle bellezze nostrane. Parlando nel merito, dunque delle spiagge, la più bella del mondo si trova proprio nel Bel Paese.

Maldive o Caraibi? Non c’è competizione contro il Sud Italia. Dalla Sardegna alla Sicilia, fino a toccare la costa campana. Il podio dei mari cristallini è di un’isola decisamente sottovalutata. Stiamo parlando di Lampedusa.

Spiaggia cristallina, supera le Maldive: tutto su Lampedusa

Le testate italiane non contribuiscono certo a farle una bella pubblicità. Il motivo? Effettivamente Lampedusa diventa spesso approdo dei migranti provenienti dal mare. Proprio nelle ultime ore hanno raggiunto le nostre coste 84 persone, mentre nel centro di accoglienza Contrada Imbriacola soggiornano 222 persone. Una realtà che ormai rientra nella quotidianità degli abitanti di tutta l’area. Stiamo però parlando di una delle spiagge più belle del mondo.

Non è necessario cercare il paradiso alle Maldive oppure ai Caraibi. Nulla batte le coste in Sud Italia. E in particolare vogliamo appunto farvi rivalutare Lampedusa. È una delle Isola Pelagie, nelle acque del Mar Mediterraneo. È nota soprattutto per la cosiddetta Spiaggia dei Conigli. Si tratta di una riserva naturale protetta, incorniciata da spiagge chiare e un mare cristallino. Non è però finita qui.

È famosissima per essere il luogo di nidificazione delle tartarughe Caretta Caretta. La Spiaggia dei Conigli si può vedere. Si raggiunge la costa attraverso un sentiero lungo 800 metri, un po’ impervio. L’accesso è a turni, proprio per evitare di deturpare un ambiente riservato alla fauna marina. È necessaria la prenotazione. Un’altra esperienza bellissima è organizzare un’escursione in mezzo al verde oppure una gita naturalistica con potenziale avvistamento dei delfini.

Inoltre a Lampedusa ci sono dei pescatori che mettono a disposizione le loro imbarcazioni per poter partecipare a una battuta di pesca in mare. Un’esperienza attiva e coinvolgente, che consente di connettersi nuovamente alla natura, al mare e alla bellezza di tutte quelle attività frutto di umiltà, praticità e pragmatismo. Per concludere si può visitare l’Archivio Storico, in prossimità di Museo di Piazza Castello, in fondo a via Roma.