Vacanze di Natale con il tuo animale? Scopri gli hotel pet friendly più economici – Viagginews.com

Natale in arrivo e vuoi partire con il tuo amico a quattro zampe? Ecco la lista degli hotel pet friendly dove spendi di meno.

Manca sempre meno all’arrivo del periodo natalizio, momento dell’anno atteso da grandi e bambini. Con la sua atmosfera magica e le immancabili vacanze, il Natale rappresenta l’occasione giusta per dedicare del tempo di qualità alla propria famiglia e, non meno importanti, ai propri amici animali.

Considerati membri della famiglia, gli animali domestici partecipano attivamente anche alle festività come il Natale, momento per eccellenza della condivisione e del focolare. Per chi sta organizzando la propria vacanza natalizia fuori casa, tuttavia, il pensiero di portare in viaggio i propri amici a quattro zampe rappresenta una preoccupazione non indifferente.

In questi casi, è fondamentale procedere con una scelta intelligente del mezzo di trasporto e del luogo dove trascorrere il soggiorno. Quest’ultimo rappresenta la voce più importante quando si tratta di viaggiare con i propri amici animali e fornire a loro il comfort necessario per un soggiorno piacevole.

Natale con il tuo amico a quattro zampe: gli hotel pet friendly

Partire con i propri animali domestici può rappresentare una scelta complessa, soprattutto quando si tratta di individuare la struttura pet friendly migliore per il proprio soggiorno. Quest’ultime, sempre più presente sul territorio italiano, forniscono un servizio inclusivo anche per gli animali domestici, i quali potranno accedere alle camere e alle zone dell’hotel dedicate solitamente agli umani. Una di queste si trova nella Capitale e può rivelarsi la soluzione migliore per il proprio pet.

L’Albergo del Senato, collocato in una posizione centrale di Roma, è uno degli hotel pet friendly migliori d’Italia, con un listino prezzi accessibile ad ogni budget. Da qui sarà possibile visitare il centro storico di Roma a piedi, portando a guinzaglio il proprio amico a quattro zampe. Segue nella lista l’Hotel David, nel centro storico di Firenze, piccola realtà di ottima qualità dove poter soggiornare insieme al proprio Fido senza pensieri.

Per chi vuole esplorare la zona delle Dolomiti questo Natale, invece, spicca l’Hotel Touring Dolomites, presso la località di Santa Cristina. Qui i clienti potranno apprezzare servizi come la spa e le piscine interne, senza rinunciare alla compagnia del proprio amico a quattro zampe. A San Giovanni Rotondo, invece, si distingue per accoglienza, tranquillità e comfort l’Hotel San Pio, una struttura ideale per chi soggiorna con un animale domestico.