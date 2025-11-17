Ryanair, cambia tutto prima di partire: la compagnia non scherza, previste sanzioni pesanti

La compagnia aerea Ryanair ha introdotto una vera e propria rivoluzione nei viaggi, puntando su una strategia digitale (ed ecologica) che ridurrà costi e tempi.

Addio ai fogli stampati, Ryanair introduce una radicale svolta nei viaggi. In pratica, non sono più accettate le carte d’imbarco cartacee. A bordo dei velivoli della compagnia aerea è possibile salire solo con la carta digitale.

Una vera e propria rivoluzione che riguarda tutti i passeggeri e tutti i voli di Ryanair. Il vettore irlandese mette a disposizione di tutti, tramite app o sito web, la carta d’imbarco digitale. Non è la sola novità. Recandosi al gate non si può più presentare la stampa e chi lo fa non si può imbarcare sull’aereo senza il pagamento di un supplemento. Inoltre, diviene obbligatorio il check-in online.

Check-in che deve essere effettuato, ancora una volta sull’app o sul sito della compagnia, a partire da ventiquattr’ore prima di partire. Subito dopo aver fatto il check-in, la carta d’imbarco digitale è presente in automatico sull’app MyRyanair. Cosa si rischia se ci si presenta con i fogli stampati? La sanzione è stata fissata dalla compagnia aerea irlandese in 55 euro.

Come non pagare la sanzione prevista da Ryanair

L’unico modo per non pagare la multa è dimostrare di aver fatto il check-in online, di aver perso lo smartphone o di avere la batteria scarica del proprio dispositivo. In questo modo non solo non si paga la sanzione, ma la carta per imbarcarsi viene riemessa in maniera completamente gratuita. Niente paura se il cellulare dovesse scaricarsi subito dopo i controlli. In questo caso il passeggero risulta già registrato nei sistemi e ci si può imbarcare senza problemi.

E nel caso, raro ma che può verificarsi, il passeggero non possiede uno smartphone? In questo caso è comunque necessario effettuare il check-in da computer. Successivamente ci si può presentare ai banchi Ryanair e si ottiene la carta d’imbarco che viene fornita dal personale. Tutto ciò solo se il check-in, come già detto, è stato effettuato online da computer.

La strategia di Ryanair ha tre obiettivi in particolare. Il primo è quello di velocizzare il viaggio: meno ritardi per documenti mancanti, meno file. Il secondo sta nella riduzione dei costi, che per la compagnia irlandese significa continuare a mantenere bassi i costi dei biglietti. Come? Senza la gestione cartacea ci sono meno costi aeroportuali ed è minore il numero di personale impiegato nella stampa.

Infine, il fattore ambientale. Ryanair vuole puntare su una filosofia sostenibile e digitale. Stando alle stime, senza le carte d’imbarco cartacee vengono “eliminate” oltre 300 tonnellate di carta l’anno. Di conseguenza c’è una riduzione dei rifiuti e ci sono procedure maggiormente automatizzate ed efficienti.