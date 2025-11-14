Il 2026 è l’anno giusto per viaggiare anche con la fantasia: cosa sono e come funzionano i DreamScape Trips – viagginews.com

Tra le mode di viaggio di questo periodo ci sono anche i DreamScape Trips, dei viaggi il cui intento è quello di permettere ai turisti di vivere un’esperienza che ricorda da vicino quella dei romanzi fantasy: scopriamo in cosa consiste.

Quando si pensa ad un viaggio lo si fa generalmente poiché si ha il desiderio di vedere un posto nuovo, meglio ancora se si tratta di un luogo iconico, ricco di storia e di bellezze architettoniche o paesaggistiche. Altre volte però il viaggio è un strumento che si utilizza per spezzare la monotonia e la routine, un modo per ricaricare le energie, per trovare nuova linfa vitale, per alimentare la creatività e le idee.

Non di rado le attività di routine, specie se a lavoro non ci si sente valorizzati o si è giunti al punto che ciò che si fa risulta talmente indigesto da far avvizzire anche quelle qualità che sono generalmente innate o che sono state acquisite con duro lavoro e studio. Viaggiare permette di spezzare questo trend negativo, ritrovare energia e voglia di rimettersi all’opera.

Che si viaggi per mera curiosità e arricchimento personale o lo si faccia per ricaricare le pile e trovare nuove fonti d’ispirazione, solitamente le mete scelte sono più o meno le stesse. Nei primi casi infatti si viaggia verso città d’arte o mete dalla grande importanza storica, nel secondo caso si opta per un viaggio nella natura, in località note per la bellezza dei paesaggi e degli scorci, oppure si scelgono strutture pensate proprio per ricalibrare il corpo, svuotare dallo stress e dal nervosismo come spa e terme.

Ma se il viaggio potesse diventare uno strumento per realizzare una propria fantasia, un modo per vivere un’esperienza che somigli a quelle che troviamo all’interno dei romanzi e delle serie tv fantasy? Per chi ama perdersi in questi mondi incantati, un genere di viaggio simile potrebbe tramutarsi nella realizzazione di un sogno ed ciò che tantissime agenzie di viaggio stanno cercando di esaudire.

I DreamScape Trips: in cosa consiste la moda attuale che potrebbe diventare di massa nel 2026

I DreamScape Trips uniscono la tradizionale esperienza di viaggio al desiderio di ciascuno di noi di realizzare un sogno. Sono ideali sia per i ragazzi che amano la letteratura e la cinematografia fantasy, sia per quelle famiglie con bambini piccoli che vogliono far provare ai figli un’avventura fantastica.

Qualcosa di simile è nato spontaneamente grazie al cinema, visto che tantissimi fan di saghe famose hanno iniziato a visitare i luoghi in cui le scene più iconiche dei loro film preferiti venivano girate. Basti pensare al turismo veicolato a Londra ed in generale in Gran Bretagna dalla saga Harry Potter, oppure quello in Nuova Zelanda avvenuto dopo l’uscita al cinema della trilogia del Signore degli Anelli.

In questo caso siamo di fronte ad una tipologia di viaggio organizzata e non spontanea, in cui vengono offerte ai turisti delle visite guidate all’interno di castelli iconici. La meta preferita dai turisti di tutto il mondo è il Castello di Neuschwanstein in Germania, utilizzato da Disney come ispirazione per quello di Cenerentola.

A seguire c’è il castello francese di Chambord, nella Valle della Loira, e subito dopo quello scozzese di Dunnottar. Anche l’Italia ha delle location da offrire, le più visitate sono il Castello Miramare di Trieste e Castel del Monte in Puglia. Queste strutture sono meravigliosi esempi dell’epica medievale, le location perfette per sentirsi all’interno di un racconto fantasy.