La funivia che ruota a 360° sopra le Alpi e ti porta dentro una grotta di ghiaccio – viagginews.com

Un viaggio che spazia tra il ghiaccio e le nuvole: esiste un monte a due passi dalla città che regala panorami mozzafiato e attrazioni uniche nel suo genere.

Mezz’ora può bastare per ritrovarsi in un’altra realtà, una di quelle che parte dalla città e attraversa valli e paesaggi da cartolina. La destinazione? Un monte che, con i suoi 3.020 metri di altitudine, diventa il punto d’incontro tra adrenalina e meraviglia. Tutto si raggiunge grazie alla prima funivia girevole al mondo, che ruota a 360 gradi e regala una vista impareggiabile sulle Alpi e sul ghiacciaio.

E già che di ghiaccio si parla, la Glacier Cave è una tappa che lascia il segno. È una cavità naturale formata dai movimenti del ghiacciaio nel corso dei secoli, un tunnel lungo 150 metri e scavato 20 metri sotto la superficie, illuminato da una luce blu che sembra respirare. E no, non è un’attrazione costruita, ma un pezzo autentico di natura, reso accessibile grazie a un percorso sicuro e curato nei minimi dettagli.

E ancora: un parco giochi sulla neve per i bambini, piste di snow tubing per chi non riesce a stare fermo e il ponte sospeso più alto d’Europa, il celebre Cliff Walk. Cento metri di adrenalina pura sospesi sul vuoto, con il ghiacciaio sotto i piedi e le nuvole intorno. È una di quelle esperienze che fanno paura e meraviglia allo stesso tempo, e che si ricordano per sempre.

Come arrivare al Monte Titlis, cosa vedere e perché ne vale la pena

Ci troviamo in Svizzera centrale, a pochi chilometri da Lucerna. Da qui parte il viaggio verso il Monte Titlis: si prende il treno per Engelberg, un piccolo villaggio alpino che sembra uscito da una fiaba, e poi si sale a bordo del Titlis Xpress, la cabinovia che attraversa boschi e vallate innevate. L’ultimo tratto è affidato alla Titlis Rotair, che ruota lentamente offrendo un colpo d’occhio a 360° sulle Alpi e sul ghiacciaio, fino a raggiungere un mondo di ghiaccio dove, poco più in basso, si apre la celebre Glacier Cave.

In cima, il tempo sembra rallentare. Ci si ritrova sospesi tra cielo e neve, circondati da panorami che cambiano a ogni respiro. Chi ama sciare trova piste perfettamente battute, impianti moderni e la possibilità di volare letteralmente sopra il ghiaccio con l’Ice Flyer, la seggiovia che sorvola crepacci e seracchi. Per gli altri, bastano una cioccolata calda, un panorama immenso e la sensazione di essere arrivati in un luogo che sa ancora stupire.

Per chiudere in bellezza, c’è il Titlis Panorama Restaurant, con specialità svizzere servite davanti a una distesa di cime innevate. Insomma, si buon ben capire che il Titlis non è solo una meta, bensì un giorno in cui si tocca il cielo, il ghiaccio e il meglio della cucina svizzera. Difficile non rimanerne estasiati.

