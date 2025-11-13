Il viaggio dei tuoi sogni costa troppo? Puoi pagarlo a rate e senza interessi – viagginews.com

Accedere a finanziamenti e prestiti al giorno d’oggi è sempre più complicato e di certo non conveniente visto che gli interessi rischiano di lievitare e sicuramente comportano una spesa maggiore di quella prevista dai costi di viaggio, ma se vi dicessimo che c’è un modo per prenotare e pagare in comode rate senza interessi?

Quando si parla di viaggi ci si concentra spesso sul lato emozionale, sul senso di scoperta e meraviglia che si prova quando si visita una città o quando si cammina per i sentieri di un parco, ma viaggiare è soprattutto una spesa economica non sempre semplice da sostenere.

Ci sono modi per risparmiare sul costo dei biglietti e su quello dell’alloggio, se si è disposti a scendere a compromessi e accettare anche una sistemazione di comodo e un periodo dell’anno non esattamente favorevole all’esplorazione si può addirittura viaggiare a prezzi stracciati, ma date le poche chance di concedersi un viaggio quando si comincia a crescere ed il poco tempo a disposizione quando si è fuori, ben presto i compromessi cominciano a stare stretti.

Di certo se la disponibilità economica non è elevatissima, togliere dal budget una somma importante per un viaggio non è esattamente consigliabile. Chiedere un prestito per non doverlo fare può essere sicuramente una soluzione, ma si tratta comunque di un debito contratto che matura interessi e more nel caso di mancato pagamento, dunque un’arma a doppio taglio.

L’ideale sarebbe poter beneficiare di una dilazione del pagamento senza interessi, ma chi è disposto a prestare del denaro senza chiedere in cambio un guadagno? Un modo in realtà esiste ed è facilmente sfruttabile da chiunque.

Come fare a pagare la tua vacanza dei sogni a rate e senza interessi

Ci sono diversi motivi per non voler spendere una cifra importante per un viaggio. Non necessariamente si tratta dell’impossibilità di mettere insieme la cifra necessaria, si può anche avere dei progetti che hanno una priorità per il miglioramento della propria vita o della propria attività, oppure non volersi privare di quei risparmi che possono servire da cuscinetto per il futuro.

Ogni tanto però ci si deve concedere la possibilità di staccare la spina e rimandare all’infinito un sogno o un progetto di viaggio può alla fine tramutarsi in un rimpianto. Allora perché non sfruttare la possibilità di pagare un viaggio in comode rate? La possibilità viene offerta da Scalapay, app simile a Paypal che in questi ultimi anni si sta diffondendo sempre di più proprio per la sua politica riguardo i pagamenti a rate.

Quando selezionate il vostro pacchetto vacanze vi basterà scegliere come metodo di pagamento Scalapay (ovviamente dopo aver attivato un vostro account ed aver collegato ad esso un metodo di pagamento – carta di credito o debito) e selezionare l’opzione paga in 3 o 4 rate.

Grazie all’app potrete acquistare un’esperienza di viaggio dal costo massimo di 4.999 euro. Una volta accettato il piano di pagamento vi verrà sottratta la prima rata e le tre successive verranno acquisite automaticamente dal sistema nel corso dei mesi successivi.