In Italia c’è un hotel dentro un castello che nasconde una piscina in una grotta

Un castello vero, una piscina nascosta nella roccia e una vista da sogno: esiste davvero, e si trova tra le colline del Nord Italia.

Dall’esterno sembra uno di quei castelli che si ammirano solo da lontano, appollaiato su una collina tra vigne e campanili. E invece, dietro quelle mura secolari, si nasconde qualcosa che nessuno si aspetterebbe: un hotel di lusso con una piscina termale incastonata nella roccia. Nessun effetto scenico – o almeno, non solo quello – ma una vera grotta scavata sotto il castello, oggi trasformato in una dimora elegante dove la storia convive con il relax più totale.

Turisti da tutto il mondo non ci entrano per una semplice notte fuori, ma per vivere un’esperienza completa. E come biasimarli: le stanze, ognuna diversa dall’altra, conservano affreschi e arredi originali del Settecento, ma offrono tutto il comfort necessario per sentirsi coccolati.

Gli amanti dei viaggi potrebbero scambiarla per lo Château d’Urspelt, un prestigioso hotel e ristorante nel cuore del Lussemburgo che presenta caratteristiche simili, ma decisamente più fuori portata. Eppure, ne esiste una anche in Italia. E noi, curiosi di questa struttura di cui si parla ancora troppo poco, abbiamo deciso di scoprirla.

Dentro il castello dove tutto sembra una favola

Appena si varca il portone, il tempo smette di scorrere come lo conosciamo. C’è profumo di legno antico, di cera e di vino. Ogni dettaglio – dalle pareti affrescate ai tappeti che scricchiolano appena sotto i passi – ricorda che qui, un tempo, si viveva davvero. Ma la vera sorpresa si trova sotto i piedi: un mondo di pietra e silenzio, dove la piscina termale si apre come una grotta segreta. L’acqua calda riflette la luce soffusa, e per un attimo sembra di essere altrove, lontano da qualsiasi pensiero.

Il Castello di Guarene non è un semplice hotel, ma un luogo che si racconta. Chi ci va lo fa per staccare, per respirare un lusso lento e non urlato, per ricordarsi cosa significa fermarsi. Ma non è certo alla portata di tutti, né un posto da prenotare spesso: le tariffe partono da circa 590€ a notte per due persone, e per le suite più prestigiose si può arrivare oltre i 1.000€. Chi non vuole fermarsi a dormire può comunque accedere alla spa – la piscina nella roccia è aperta anche agli esterni – a partire da circa 80€ a persona.

La spa, le saune, il ristorante che profuma di tartufo e Barolo, i giardini che guardano le Langhe… tutto concorre a dare la sensazione di trovarsi dentro un quadro, o forse in una favola moderna. Il periodo migliore per andarci? Sicuramente tra settembre e novembre, quando le colline si tingono di rosso e l’aria sa di vendemmia. Ma alt all’entusiasmo: che sia per le stanze o per la semplice piscina, prenotare per tempo è quasi obbligatorio. I posti sono pochi e sì, finiscono presto.