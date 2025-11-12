Foreste che si specchiano sull’acqua in un trionfo di colori: vi sembrerà di essere in un film – viagginews.com

Uno scenario paesaggistico talmente perfetto e bello da vedere che sembra riprodotto artificialmente per incontrare i gusti di chi lo osserva: la natura supera ogni immaginazione in questo luogo incantato in cui la foresta dipinge un quadro di rara bellezza specchiandosi nell’acqua.

Abituati a vivere nel mezzo di una selva di catrame e cemento, attorniati da costruzioni che di anno in anno si spingono sempre più in alto riducendo persino il cielo sopra le nostre teste, per vedere un angolo di natura siamo costretti a prendere l’auto e spostarci lontano dalla nostra città.

Il più delle volte, presi dalle attività quotidiane e dagli impegni che dobbiamo portare a termine, l’unico modo per godere della meraviglia che ci offre madre natura siamo costretti a cercare video sul web, vedere contenuti girati per un documentario, una serie tv o un film. Altre volte possiamo fare volare la fantasia leggendo la descrizione di un luogo in un libro e altre ancora sorprenderci di come gli autori di un videogame abbiano riprodotto fedelmente uno scorcio.

Per fortuna però l’azione dell’uomo non ha ancora portato alla fine della natura, fuori dai reticoli urbani è ancora possibile immergersi in paesaggi incontaminati, riserve naturali, parchi nazionali e boschi in cui possiamo rinnovare il contatto con la terra, ammirare lo spettacolo della natura che muta con l’incedere delle stagioni.

L’autunno poi è la stagione ideale per cercare una fuga in questi luoghi incontaminati. Il foliage fa assumere toni caldi agli alberi, i boschi si tingono di color oro o di un rosso acceso, l’aria diventa più frizzante e nitida, permettendoci di avere una visione prospettica ancora più profonda che in altri periodi dell’anno.

Il parco italiano in cui la foresta si specchia nel lago

In Italia ci sono tante zone di verde in cui è possibile perdersi nella contemplazione della magnificenza della natura. Il luogo di cui vi parliamo oggi è talmente bello da essere una tappa obbligata per gli amanti della natura, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui i faggi diventano di un rosso acceso ed i larici assumono una colorazione giallo oro.

Si tratta della Val di Non, all’interno del Parco Naturale Ademello Brenta situato in Trentino Alto-Adige. La zona più spettacolare di questo angolo di paradiso è quella che costeggia il Lago di Tovel: i percorsi da trekking in questa zona sono adatti a qualsiasi turista – persino ai bambini – e permettono di immergersi all’interno di sentieri boschivi che continuano a perdita d’occhio.

Di tanto in tanto ci si imbatte in spiaggette perfette per fare un pic-nic ed una sosta contemplativa, da queste è infatti possibile ammirare lo spettacolo degli alberi che si specchiano nell’acqua cristallina del lago (scenario che gli ha fatto guadagnare il soprannome di “Canada del Trentino”), creando un’immagine speculare che sembra quasi un dipinto.

Ovviamente ci sono anche le aree attrezzate in cui è possibile rifocillarsi e prendere un attimo di pausa, tutto intorno si sparge l’odore del mosto e l’aria frizzante invita a godere del vino locale novello per riscaldarsi e delle caldarroste appena cotte per accompagnare la degustazione.