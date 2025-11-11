Qui ci si innamora, o lo si fa per la seconda volta: l’alloggio nella grotta più romantico d’Italia

Un alloggio fatto di tre appartamenti costruiti all’interno di una grotta: è tutto perfetto, dall’atmosfera scenica al tocco romantico che si respira dentro.

Di alloggi, noi amanti dei viaggi, ne abbiamo visti di ogni tipo: dal bed and breakfast in cui la pulizia sembra un optional – e già va bene se c’è il letto – all’hotel super lussuoso con la vasca idromassaggio e la piscina sospesa sul balcone. Insomma, si parla di budget ma anche (e soprattutto) di fantasia da parte di chi li gestisce.

E quando pensiamo che ormai tutto sia stato scoperto, o quasi, ecco che la mente umana riesce ancora a stupirci, trasformando una grotta angusta in un luogo meraviglioso, completo di tutti i comfort.

Il bello è che non serve andare lontano per vederlo: restiamo nel Bel Paese. Cosa abbiamo scoperto? Non solo roccia, ma incisioni storiche e arredi curati come in un piccolo museo. All’esterno, un giardino privato con piscina idromassaggio che affaccia sui colli e una spa scavata in un’altra grotta, con sauna, bagno turco e doccia emozionale.

Un rifugio nella roccia che fa innamorare (davvero)

Non è solo un alloggio, ma un piccolo mondo a parte. Di quelli dove il tempo rallenta e, se si è fortunati, ci si innamora per la prima volta o di nuovo. Il Chez Les Grottes si trova a Costozza, frazione di Longare, nel cuore dei Colli Berici – quel pezzo di Veneto che riesce a essere elegante e selvatico allo stesso tempo. Tra vigneti, sentieri e borghi di pietra, sembra già di entrare in un film, poi si scopre che dentro la roccia qualcuno ha ricavato tre appartamenti che definire incantevoli è dire poco.

Un tempo queste erano case rupestri, rifugi scavati nella pietra. Oggi sono diventate spazi curati fin nel minimo dettaglio: luci calde, pareti vive, mobili scelti come se ogni stanza avesse una storia da raccontare. C’è una piscina idromassaggio che guarda i colli, una spa scavata in un’altra grotta con sauna e bagno turco, e quella quiete che non si compra — si trova solo qui.

Chi ci è stato lo sa, è più un’esperienza che un soggiorno. E in effetti basta poco per capirlo: la colazione servita in cestino, la luce che filtra dalle rocce, il silenzio assoluto. Se l’idea è concedersi un weekend romantico, o semplicemente staccare da tutto, questo è il posto giusto. Ma meglio prenotare per tempo: i posti così belli non restano mai liberi a lungo.