Natura, cultura ma soprattutto buon cibo: è questa la città in cui si mangia meglio al mondo

Se vuoi un’esperienza rilassante ma anche entusiasmante dal punto di vista culinario, allora è questa la città giusta per te: è il posto in cui si mangia meglio al mondo.

Noi italiani siamo molto legati al buon cibo e anche quando scegliamo una meta per le vacanze o, semplicemente per un fine settimana, prestiamo moltissima attenzione all’offerta culinaria. Insomma va bene immergersi nella natura o perdersi tra le opere d’arte ma anche il palato vuole essere soddisfatto.

In Italia si mangia bene un po’ ovunque e la caratteristica che distingue il nostro paese è l’enorme varietà: ogni regione, ogni città, ogni piccolo borgo ha piatti particolari da farci scoprire. Insomma l’Italia a tavola non è uniforme ma molto diversificata e questa è la sua grande ricchezza, il suo punto di forza che la rende unica.

Ma siamo proprio sicuri che la cucina italiana sia la migliore al mondo? Insomma in fondo ci sono anche altri paesi con cucine eccellenti e piatti prelibati. Secondo la nuova classifica di Condé Nast Traveller – stilata proprio dai viaggiatori- non si trova in Italia il posto in cui si mangia meglio al mondo.

La miglior cucina al mondo è questa: non è quella italiana

La cucina italiana è senza dubbio tra le più ricche e varie al mondo e i turisti la apprezzano sempre eppure, secondo la nuova classifica di Condé Nast Traveller, non si trova in Italia la città in cui si mangia meglio al mondo. Dove si trova? Non lo immaginerete mai.

Il turista, solitamente, si ferma a mangiare nei locali del centro ovunque vada e, così, non scopre mai la cucina autentica dei luoghi che visita. Il viaggiatore, invece, vuole immergersi a 360 gradi nella cultura e nelle tradizioni dei posti che esplora e, quindi, va a cercare la vera cucina autoctona, quella che viene servita nei locali piccoli e un po’ nascosti, quei locali che solo gli abitanti possono conoscere.

In base alla nuova classifica di Condé Nast Traveller, basata proprio sulle preferenze dei viaggiatori, la città in cui si mangia meglio in tutto il mondo è Tokyo, in Giappone. Tokyo si distingue per la sua apertura, per il saper coniugare alla perfezione tradizione e innovazione. Nella capitale nipponica, infatti, ci si può deliziare sia con ottimo cibo di strada che cenare in ristoranti stellati di altissimo livello.

Se pensate che la cucina giapponese sia solo sushi e sashimi sbagliate di grosso: la sua ricchezza è vasta come la cultura di questo paese splendido. Inoltre Tokyo è una di quelle città in cui annoiarsi è impossibile: gli eventi culturali e mondani non mancano mai. Sul secondo gradino del podio della classifica troviamo Santa Fe, in New Messico, famosa per la carne. Infine la medaglia di bronzo spetta a Madrid, in Spagna. Per i viaggiatori sono queste le tre città in cui si mangia meglio: duro colpo per la nostra bella Italia.