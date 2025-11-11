Il 2026 è l’anno dei lunghi ponti: con 8 giorni di ferie puoi fare 30 giorni di vacanze: ecco come

Inizia a programmare tutti i ponti che vorrai farti nel 2026, infatti, basteranno appena 8 giorni di ferie per poter fare 30 giorni di vacanza: incredibile.

Il 2026 sarà un anno da segnare in rosso sul calendario per chi sogna di staccare la spina più spesso. Grazie a una combinazione fortunata di festività e weekend, il nuovo anno offrirà un’occasione d’oro per viaggiare senza intaccare troppo i permessi lavorativi.

Infatti, con una pianificazione intelligente e appena otto giorni di ferie strategiche, sarà possibile godersi fino a trenta giorni di vacanza. Un sogno per chi ama viaggiare, ma anche per chi desidera semplicemente godersi il tempo libero senza stress. Un modo sicuramente diverso per staccare la spina e lasciare, anche solo per qualche giorno, il classico caos cittadino.

8 giorni di ferie per 30 giorni di vacanza: ecco come sfruttare al massimo i ponti del 2026

C’è chi ancora deve capacitarsi che siamo ormai quasi alla fine di questo 2025 e chi invece ha già tutto pronto e pianificato per il 2026. Ebbene, per chi desidera avere tutto organizzato sin da ora, è bene che sappia che il nuovo anno sarà pieno di ponti da sfruttare e che permetterà con soli 8 giorni di ferie, di poter fare fino a 30 giorni di vacanza, iniziando da gennaio e terminando con dicembre prossimo.

Ma quali sono quindi questi ponti da sfruttare? Eccoli nel dettaglio:

Befana: l’Epifania cadrà di martedì. Prendendo due giorni di ferie (venerdì 2 e lunedì 5 gennaio) si otterranno sei giorni di vacanza consecutivi, dal 1° al 6 gennaio. Pasqua: arriverà il 5 aprile, con Pasquetta il 6. Aggiungendo tre giorni di ferie (dal 7 al 9), si potrà godere di nove giorni di vacanza consecutivi, dal 5 al 13 aprile 25 aprile e 1°maggio: il 25 aprile cadrà di sabato, ma il 1° maggio sarà un venerdì, ecco che con quattro giorni di ferie (dal 28 aprile al 2 maggio) si ottiene un maxi ponte di nove giorni, dal 26 aprile al 4 maggio 2 giugno: la Festa della Repubblica del 2 giugno sarà di martedì, quindi, con un giorno di ferie lunedì 1° si potrà fare un ponte di quattro giorni Immacolata: l’8 dicembre cade di martedì, quindi con un solo giorno di ferie, cioè lunedì 7, si potrà fare un ponte da 4 giorni Natale: cade di venerdì e, con 4 giorni di ferie tra il 28 e il 31 dicembre, si può unire Natale e Capodanno in una super vacanza di 10 giorni, dal 25 dicembre al 3 gennaio 2027.

Ecco che quindi, il 2026 sarà un anno perfetto per chi ama viaggiare e per chi ha un lavoro che gli permetta di poter staccare la spina per 30 giorni, con solo 8 giorni di ferie.