Sai che per entrare in questo Paese non serve il visto? Ha la politica di frontiera Estera più rara e le spiagge più belle al mondo, un vero Paradiso!

Solo in questo Paese al mondo per entrare non serve il visto, la politica Estera è la più rara, e anche le sue spiagge!

Nessuna falsa informazione, ma una politica di Frontiera Estera così rara, che mai si è sentito dire ciò: per entrare in questo Paese non serve il visto e possono accedervi tutti i Passaporti del mondo! Come se non bastasse, si tratta di uno dei luoghi più tranquilli, la criminalità non esiste, e il turismo ha come fiore all’occhiello delle spiagge da sogno. Ecco dove si trova, soprattutto come organizzare un viaggio fuori dagli schemi!

Non è raro commettere degli errori quando si organizza un viaggio. In alcuni Paesi è necessario aver qualcosa di più della carta d’identità, basta pensare che dal 2021 per andare a Londra serve il passaporto! Frutto della Brexit e dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ma di norma all’Estero è così. Il punto è che questo Paese è davvero speciale, e no, non si trova nel Vecchio Continente, bensì ci si deve spostare… nel Pacifico!

Per gli amanti della calma, caldo, mare e relax, è il posto prediletto, ma come arrivarci? L’agglomerato di 600 isole, 4 Stati, i quali messi insieme sono 5 volte più grandi della Francia, e 105.500 abitanti registrati compongono questa realtà!

Come fa questo luogo ad essere così poco famoso? Forse lo si preserva, o semplicemente si è vittime del marketing che spinge verso meta inflazionate, perdendosi la bellezza di questa tappa davvero unica al mondo.

Ecco perché per entrare in questo Paese non serve il visto!

Constatato che si tratti di un Paradiso in terra, ci si domanda prima di esplorarlo, se effettivamente esistono degli intoppi. È necessario sapere che anche se si arriva dalla remota Korea del Nord si entra senza problemi! Quindi, non ce ne sono sotto il punto di vista d’ingresso. Allora ce ne sono per la sosta?

Si tratta di una delle politiche di frontiera più aperte al mondo, proprio per valorizzare il luogo. Si può restare fino a 90 giorni senza alcuna domanda, poi servirà un permesso di ingresso con possibilità di proroga. Persino starci non sarà fonte di guai. Anche fare acquisti sarà semplice, la valuta è il dollaro statunitense, ma no, non fa parte degli States!

Chi vive qui può però viaggiare e studiare negli Stati uniti molto facilmente, perché anche al contrario, non servirà il visto. Questo posto è stato soprannominato la “Venezia del Pacifico” proprio per la sua bellezza. Uno Stato Insulare dell’Oceania nascosto nel mezzo dell’Oceano Pacifico Occidentale, il cui nome originale tradotto in italiano significa “piccole isole”.

Le 600 isole sono vulcaniche e gli Stati che compongono questa realtà sono: Yap, Chuuk, Pohnpei e Kosrae. Mare con barriere coralline, foreste, e spiagge da sogno, sono il luogo ideale per staccare dallo stress della vita quotidiana. Per entrare basta quindi il biglietto di andata e ritorno e il passaporto.

Organizza il prossimo viaggio, la Micronesia ti sta aspettando!